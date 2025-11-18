दिल्ली ब्लास्ट से पहले डॉक्टर शाहीन ने खरीदी थी नई ब्रेजा कार, फोटो में मुजम्मिल भी दिखा साथ

दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच में डॉक्टर शाहीन से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं. अब जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक शाहीन ने ब्लास्ट से ठीक दो महीने पहले एक नई ब्रेजा कार खरीदी थी. 25 सितंबर को कार खरीदने के समय की तस्वीरें भी सामने आई हैं.

गौरतलब है कि इन तस्वीरों में शाहीन के साथ डॉ. मुजम्मिल अहमद को भी देखा जा सकता है. मुजम्मिल से ही शाहीन का कथित तौर पर प्रेम संबंध है. मालूम हो कि मुजम्मिल एक कश्मीरी डॉक्टर है और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा है. शाहीन द्वारा खरीदी गई ये कार जांचकर्ताओं द्वारा बरामद तीन कारों में से एक है. ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी मिली थी.

तस्वीरों में मुजम्मिल और शाहीन को मिठाई के डिब्बे को पकड़े हुए देखा जा सकता है. उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है. फिलहाल, अब जांच एजेंसियां इस कार के इस्तेमाल और विस्फोट से इसके संभावित कनेक्शन की जांच कर रही हैं.

बता दें कि लाल किला ब्लास्ट मामले के बाद रडार पर आई डॉक्टर शाहीन पर गंभीर आरोप लगे हैं. शाहीन पर जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के महिला विंग की भारतीय शाखा की कमांडर होने और महिलाओं को संगठन में भर्ती करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि वह JeM के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया के निर्देश पर काम कर रही थी.

गौरतलब है कि 10 नवंबर को शाम करीब 6:52 बजे दिल्ली के लाल किले के पास एक I20 कार में धमाका हुआ था, जिसे NIA ने फिदायीन हमला बताया है. इस हमले को कथित तौर पर डॉ. उमर ने अंजाम दिया. इस धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई और 20-25 लोग घायल हुए थे. प्रारंभिक जांच में विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल (ANFO) और अन्य उच्च विस्फोटक का इस्तेमाल बताया गया है. सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल में शामिल अन्य संदिग्धों को पकड़ने में जुटी हुई हैं.

