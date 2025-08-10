हैदराबाद में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़... बांग्लादेश से भारत लाकर वेश्यावृत्ति में धकेली जा रही थीं लड़कियां

हैदराबाद पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह एक बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से भारत लाकर जबरन देह व्यापार में धकेल रहा था. इस मामले में दो आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हाजेरा बेगम, शहनाज फातिमा और मोहम्मद समीर के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, 8 अगस्त को पीड़िता ने हैदराबाद के बंदलागुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ. इससे पहले वह करीब छह महीने तक इस नेटवर्क के कब्जे में थी. उसने पुलिस को बताया कि फरवरी 2025 में उसकी पड़ोसी रूपा ने उसे भारत घूमाने का लालच दिया. रूपा की साजिश अंजान पीड़िता उसकी बातों में आ गई. उसको देर रात नाव से भारत लाया गया.

इसके बाद उसे पहले कोलकाता फिर ट्रेन के जरिए हैदराबाद पहुंचा दिया गया. वहां उसको शहनाज फातिमा को सौंप दिया गया. शहनाज ने उसे हाजेरा बेगम को दे दिया. तभी उसे पता चला कि उसे देह व्यापार के लिए भारत लाया गया है. आरोपियों ने अवैध प्रवास का डर दिखाकर उसे धमकाया. फिर होटलों और घरों में ग्राहकों के पास भेजना शुरू कर दिया. इसी बीच होटल जाते समय उसकी नजर पुलिस स्टेशन पर पड़ी.

मौका पाकर 8 अगस्त को वो मोहम्मद समीर की गाड़ी से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई. इसके बाद उसकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मेहदीपट्टनम में एक किराए के घर पर मे छापेमारी कर दी. वहां से तीन और महिलाओं को छुड़ाया गया. यह कमरा शहनाज फातिमा के कब्जे में था. यहां सरवर नामक आरोपी लड़कियों को पश्चिम बंगाल से लाकर रखता था.

रेस्क्यू होम में शिफ्ट की गईं लड़कियां, आरोपियों को जेल

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सभी पीड़िताओं को सुरक्षित रेस्क्यू होम में शिफ्ट किया गया है. पुलिस का कहना है कि रूपा और सरवर को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है यह ऑपरेशन डीसीपी दक्षिण-पूर्व क्षेत्र एस. चैतन्य कुमार, एसीपी चंद्रायनगुट्टा ए. सुधाकर और बंदलागुड़ा एसएचओ आर. देवेंद्र की देखरेख में हुआ.

बंगाल और बांग्लादेश तक फैला तस्करी का नेटवर्क

इस मामले की जांच डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बी. श्रीनिवास राव कर रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, यह नेटवर्क केवल हैदराबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं. गरीबी, भरोसा और झूठे वादों के जाल में फंसाकर महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करना इनका मकसद है, लेकिन इस कार्रवाई से इस नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस रूप में हुई है...

1- हाजेरा बेगम (41), गृहिणी, इस्माइल नगर, बंदलागुड़ा

2- शहनाज फातिमा (32), ऑर्केस्ट्रा डांसर, मुराद नगर, मेहदीपट्टनम

3 मोहम्मद समीर (23), ऑटो चालक, हाफ़िज बाबा नगर, कंचन बाग

फरार आरोपियों की पहचान इस रूप में हुई है...

1- रूपा, ढाका (बांग्लादेश)

2- सरवर, हैदराबाद

