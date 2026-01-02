scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ahmednagar: पुणे सीरियल ब्लास्ट के आरोपी असलम जहांगीरदार की गोली मारकर हत्या, दो गिरफ्तार

श्रीरामपुर में दिनदहाड़े 2012 पुणे जंगली महाराज रोड सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी असलम शब्बीर उर्फ बंटी जहांगीरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद CCTV की मदद दो आरोपियों की पहचान की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement
X
पुलिस ने इस हत्या में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने इस हत्या में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया है (फोटो-ITG)

Pune serial blast accused killed: महाराष्ट्र के अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिले के श्रीरामपुर कस्बे में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया. साल 2012 के पुणे जंगली महाराज रोड सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी रहे असलम शब्बीर उर्फ बंटी जहांगीरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात दोपहर करीब 2 बजे हुई, जब वह अपने एक साथी के साथ दोपहिया वाहन से लौट रहा था. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई.

बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग
पुलिस के मुताबिक, असलम जहागीरदार श्रीरामपुर के बोर्वाके कॉलेज रोड से गुजर रहा था. इसी दौरान बाइक पर सवार दो हमलावरों ने उसका रास्ता रोका और ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. फायरिंग इतनी करीब से की गई कि जहागीरदार को गंभीर चोटें आईं. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले आरोपी मौके से फरार हो गए. वारदात बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई बताई जा रही है.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
गोली लगने के बाद असलम जहागीरदार को तत्काल पास के एक अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. उसकी उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से आम लोगों में डर का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

आदर्शनगर में नाबालिग लड़को के कई ग्रुप एक्टिव हैं.
दिल्ली: गाली-गलौच का विरोध करने पर शख्स की चाकू मारकर हत्या, नाबालिग लड़कों के ग्रुप पर शक
गैरेज के अंदर रात भर की गई युवकों की पिटाई
ओडिशा: चोरी के शक में 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या, हिरासत में आरोपी
2025 Crime
साल 2025 की जुर्म की सबसे सनसनीखेज कहानियां, देखें वारदात
Son killed father Yogesh Kumar
रिटायर्ड IAF कर्मी की हत्या, वर्दी पर दाग और... दिल दहला देगी इस हत्याकांड की कहानी
history sheeter shot dead in Jaunpur
बदलापुर में बदला! हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, दो महीने पहले जमानत पर आया था बाहर
Advertisement

आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस
पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इन्हीं फुटेज के आधार पर दो संदिग्धों की पहचान की गई. देर रात नकाबंदी के दौरान रवि निकलजे और कृष्णा शिंगारे नाम के दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर हत्या में शामिल होने की बात कबूल की है, जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

आला पुलिस अधिकारी मौके पर
घटना की गंभीरता को देखते हुए नासिक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दत्तात्रेय कराले खुद श्रीरामपुर पहुंचे. उन्होंने जांच की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. कराले ने बताया कि हत्या के पीछे का सटीक मकसद फिलहाल साफ नहीं है. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके.

आपराधिक पृष्ठभूमि और पुराने केस
पुलिस के अनुसार, असलम जहांगीरदार का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे. वह 2012 में पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए लो-इंटेंसिटी सीरियल ब्लास्ट केस में भी आरोपी रह चुका है. उस धमाके में कई लोग घायल हुए थे और देशभर में बड़ा आतंकी जांच अभियान चला था. बाद में उसे जमानत मिल गई थी और वह श्रीरामपुर में रह रहा था.

Advertisement

साजिश में शामिल अन्य लोगों की तलाश
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या की योजना में और लोग शामिल थे. अधिकारियों को शक है कि किसी पुरानी रंजिश या हालिया गतिविधियों के चलते यह वारदात की गई हो सकती है. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके संपर्कों की भी जांच हो रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले की परतें खुलेंगी.

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था
हत्या के बाद किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए श्रीरामपुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस गश्त तेज कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement