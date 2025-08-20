scorecardresearch
 

मेरठ टोल प्लाजा कांड: भारतीय सेना के जवान संग बर्बरता, आठवां आरोपी भी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

मेरठ के चर्चित भूनी टोल प्लाजा हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए युवक का नाम रवि (19) है, जो करनावल का रहने वाला है. मंगलवार देर रात गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने उसे करनावल चौकी इलाके से दबोचा.

मेरठ के टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो वायरल (Photo: screengrab)
मेरठ के चर्चित भूनी टोल प्लाजा हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए युवक का नाम रवि (19) है, जो करनावल का रहने वाला है. मंगलवार देर रात गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने उसे करनावल चौकी इलाके से दबोचा. बुधवार को अदालत में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया. यह इस पूरे केस में आठवीं गिरफ्तारी है.

यह पूरा मामला 17 अगस्त का है. श्रीनगर में तैनात सेना का जवान कपिल, जो मेरठ जिले के गोटका गांव का रहने वाला है, छुट्टियां बिताकर वापस ड्यूटी पर लौट रहा था. उसे दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी थी. उसके साथ में दो साथी शिवम और सुधीर भी थे. जैसे ही वे कार से टोल प्लाजा पहुंचे तो लंबा जाम लगा हुआ था. कपिल ने कर्मचारियों से जाने का अनुरोध किया.

वो समय पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना चाहते थे, ताकि उनकी फ्लाइट छूट न जाए. लेकिन इस बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, जो अचानक बवाल में बदल गई. आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने कपिल और उसके दोस्तों पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया. इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में गुस्से का माहौल बन गया. 

सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. इस घटना को लेकर लोगों का आक्रोश सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला. एसपी ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अब तक सचिन, विजय, अनुज, अंकित, सुरेश राणा, अंकित शर्मा और नीरज तालियान उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया जा चुका है. आठवें आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. 

सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है. इस बीच, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी सख्त रुख अपनाया है. टोल वसूली एजेंसी मेसर्स धरम सिंह पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है. एजेंसी का अनुबंध खत्म करने और भविष्य की बोलियों में प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. भारतीय सेना ने भी इस घटना पर सख्त आपत्ति जताई है. 

