भुवनेश्वर में अवैध हथियारों की बड़ी सप्लाई नाकाम, ऑटोमैटिक कार्बाइन समेत 11 हथियार जब्त

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल क्राइम यूनिट ने खंडगिरी इलाके में एक सटीक और योजनाबद्ध ऑपरेशन के दौरान दो अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को दबोच लिया. इनके पास से एक ऑटोमैटिक कार्बाइन समेत कुल 11 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंगुल जिले के सुमंत नाइक और ढेंकनाल जिले के सौभाग्य नाइक के रूप में हुई है. दोनों की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक ये दोनों अंगुल से हथियारों की बड़ी खेप लेकर बरहामपुर की ओर जा रहे थे, जहां इन हथियारों को इलाके के आपराधिक तत्वों तक पहुंचाया जाना था. लेकिन पुलिस ने इनको धर दबोचा.

पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को तब रोका जब वे खंडगिरी इलाके से गुजर रहे थे. तलाशी के दौरान कार से दो 9mm पिस्टल, आठ 7.65mm पिस्टल और एक ऑटोमैटिक कार्बाइन बरामद की गई. बरामद हथियारों को बेहद खतरनाक श्रेणी का बताया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल गंभीर वारदातों में किया जा सकता था.

पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह ने बताया कि ये सभी हथियार झारखंड और बिहार से खरीदे गए थे. दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी लंबा है. इनके खिलाफ पहले से आर्म्स एक्ट, लूट और डकैती जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस को शक है कि ये दोनों लंबे समय से अंतरराज्यीय हथियार सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा हैं.

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बीते कुछ महीनों में हथियार तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है. इसी का नतीजा है कि हाल के महीनों में कुल 23 हथियार जब्त किए जा चुके हैं और अब इस कार्रवाई में 11 और हथियार पुलिस के हाथ लगे हैं. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही है. इस नेटवर्क से जुड़े और भी चेहरे बेनकाब हो सकते हैं.

