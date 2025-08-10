scorecardresearch
 

शराब के नशे में मां संग 'घिनौनी हरकत'... बिजनौर में हैवान बेटे को मिली ऐसी खौफनाक सजा

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 56 वर्षीय महिला ने अपने ही बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी. वजह ऐसी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, बेटा शराब के नशे में धुत होकर अपनी मां को हवस का शिकार बनाता था.

बिजनौर जिले से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात. (AI Representative Image)

पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में इस्तेमाल दरांती बरामद कर ली है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) संजीव वाजपेयी के मुताबिक, यह घटना 7 अगस्त की रात मंडावली थाना क्षेत्र के श्यामीवाला गांव में हुई. मृतक की पहचान 32 वर्षीय अशोक के रूप में हुई है, जो अविवाहित था और शराब का आदी था. पुलिस जांच में पता चला कि अशोक ने नशे की हालत में कई बार अपनी मां का यौन शोषण किया था, लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से महिला ने कभी यह बात सार्वजनिक नहीं की थी.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, बीते गुरुवार की रात अशोक अपने घर में सो रहा था. तभी उसकी मां ने दरांती से उस पर जानलेवा हमला कर दिया. धारदार वार से अशोक की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद मां शोर मचाकर गांववालों को भ्रमित करने की कोशिश करने लगी. उसने बताया कि उसके घर में लुटेरे घुस आए थे. लेकिन पुलिस को उस पर शक हुआ और कड़ी पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

घिनौनी हरकत ने तोड़ा पीड़ित मां का सब्र

पुलिस की पूछताछ में आरोपी मां ने खुलासा किया कि वारदात की रात अशोक ने फिर से उसके साथ घिनौनी हरकत की कोशिश की, जिसके बाद उसका सब्र टूट गया. उसने गुस्से में दरांती से वार कर बेटे की जान ले ली. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल दरांती बरामद कर ली है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

दरिंदे बेटे की करतूत से स्तब्ध हैं लोग

गांव में इस घटना के बाद सनसनी और सन्नाटा दोनों का माहौल है. लोग एक ओर बेटे की करतूत से स्तब्ध हैं, तो दूसरी ओर मां के इस खौफनाक कदम की भी चर्चा हो रही है. कुछ लोगों का मानना है कि हैवान बेटे को सबक सीखाने के लिए मां ने जो किया, वो पूरी तरह सही और न्याय संगत है. दूसरी तरफ अन्य लोगों का कहना है कि कानून को हाथ में लेने से अच्छा उसकी सहायता लेना है.

