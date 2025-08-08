घर के अंदर से निकल रहे कंकाल, केवल अमीर महिलाओं को शिकार बनाता था केरल का ये सीरियल किलर

Kerala Serial Killer Sebastian CM Case: केरल के एक घर से अचानक इंसानी कंकाल निकलने लगे है. पुलिस ने 68 साल के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर से अनगिनत इंसानी कंकालों के अवशेष बरामद किए हैं. पुलिस ने उस घर के अंदर और बाहर से महिलाओं की साड़ियां, पर्स और बैग जैसा सामान भी बरामद किया गया है. अब केरल पुलिस को शक है कि वो प्रॉपर्टी डीलर एक सीरियल किलर है. ऐसा सीरियल किलर जो केवल महिलाओं का अपना शिकार बनाता है.

बुजुर्ग सेबेस्टियन के घर की तलाशी

केरल के अलापुझा जिले के पल्लीपुरम इलाके में मौजूद एक मकान में रहता है सेबेस्टियन सीएम. 68 साल का बुजुर्ग सेबेस्टियन पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है. मगर आम तौर पर शांत रहने वाले पल्लीपुरम इलाके में सेबेस्टियन के मकान के इर्द-गिर्द उस वक्त खौफ में लिपटी की एक अजीब सी हलचल थी. क्योंकि पुलिस वाले सेबेस्टियन के घर से अंदर से लेकर बाहर का पूरा इलाका छान रहे थे. अर्थ-मूवर से घर के पिछले हिस्से में मौजूद पानी से भरे एक गड्ढे में कुछ तलाशने की कोशिश हो रही थी और तमाम मीडिया चैनल्स के कैमरे सेबेस्टियन के घर में चल रही इस सारी एक्टिविटी का फ्रेम दर फ्रेम कैद करने की कोशिश में जुटे थे.

पानी और कीचड़ से निकली इंसानी हड्डियां

करीब घंटे भर की कवायद के बाद सर्च ऑपरेशन में लगी पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है और पानी से भरे गड्डे से कीचड़ और मलबे में सनी इंसानी हड्डियां बाहर निकलने लगी. कुछ इसी तरह की कामयाबी पुलिस को सेबेस्टियन के घर के अंदर भी मिली. वहां से जली-अधजली इंसानी हड्डियां, दांत, खून के धब्बे, महिलाओं के कपड़े और लेडीज बैग जैसी कई चीजें तलाशी में लगी टीम के हाथ लगी.

मर्डर मिस्ट्री नहीं, सीरियल किलिंग

अब सवाल ये था कि आखिर सेबेस्टियन के घर से इन रहस्यमयी और खौफनाक चीजों की बरामदगी का राज का क्या है? पुलिस यहां कौन सी मर्डर मिस्ट्री की परतें उघाड़ने पहुंची थी? तो जवाब है कि पुलिस वहां कोई इकलौती मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे सीरियल किलिंग के केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी. जी हां, सीरियल किलिंग का केस. जिसने सिर्फ अलापुझा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे केरल को दहला दिया है.



अमीर और अकेली महिलाएं थीं टारगेट

एक ऐसी सीरियल किलिंग जिसमें कातिल सिर्फ और सिर्फ अमीर और अकेली महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था. और पिछले दो दशकों से चल रहे इस सीरियल किलिंग का इल्जाम अमीर प्रॉपर्टी डीलर सेबेस्टियन सीएम पर है. वैसे तो संदिग्ध सीरियल किलिंग का ये सिलसिला करीब 20 साल पहले शुरू हुआ था, जब अलापुझा जिले की कुछ महिलाएं रह-रह कर रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगीं.

हाई कोर्ट के आदेश पर जांच

लेकिन सही मायने में ये केस तब सुर्खियों में आया, जब अलापुझा से करीब 47 किलोमीटर दूर कोट्टयम जिले की एक महिला जैन मैथ्यू उर्फ जैनम्मा पिछले साल 23 दिसंबर को अपने घर से गायब हो गई थी. वो किसी से मिलने के लिए कोट्टयम से चली थी, मगर फिर घर वापस नहीं लौटी. पहले घर वालों ने अपने तौर पर जैनम्मा की तलाश की और पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सिवाय एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के ज्यादा कुछ नहीं किया. इस पर जैनम्मा के पति अपच्चन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तब हाई कोर्ट के आदेश पर कोट्टयम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की.

पुलिस को ऐसे मिला पहला क्लू

जैनम्मा का मोबाइल फोन तो खैर स्विच्ड ऑफ हो चुका था. लेकिन उस फोन की लास्ट लोकेशन अलपुझा जिले के पल्लीपुरम में नजर आ रही थी. इस बीच पल्लीपुरम में जैनम्मा की गुमशुदगी के करीब दो महीने के बाद उसका मोबाइल फोन एक बार स्विच्ड ऑन भी हुआ था और तभी उसकी लोकेशन पल्लीपुरम इलाके में ही नजर आई थी. और बस इसी एक बात ने पुलिस को सीरियल किलिंग इस मामले में पहला क्लू दिया. असल में फोन की लोकेशन पल्लीपुरम के चेरथाला इलाके में ठीक उसी जगह नजर आ रही थी, जहां सेबेस्टियन सीएम का घर था. और सेबेस्टियन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं था.

फर्जी तरीके से संपत्ति हड़पने का केस

असल में सेबेस्टियन कुछ साल पहले अलापुझा की ही एक महिला बिंदु पद्मनाभम की प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से हड़पने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका था और उस पर वो केस अब भी चल रहा था. मगर हैरानी की बात ये है कि सेबेस्टियन से प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के सिलसिले में मिलने वाली बिंदु भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और उसका अब भी कोई पता नहीं है.

भाई ने दर्ज कराई थी बिंदु की गुमशुदगी

बिंदु की इस कहानी की शुरुआती होती है, साल 2006 से, जब वो आखिरी बार सेबेस्टियन से मिलने पहुंची थी. बिंदु अलापुझा में अपने घर वालों से अलग अकेली रहती थी. ऐसे में शुरू में तो उसके गायब हो जाने का कुछ दिनों तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला. बाद में करीब 11 सालों के बाद इटली में रहने वाले बिंदु के एक भाई की शिकायत पर उसकी गुमशुदगी और प्रॉपर्टी हड़पे जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई.

सेबेस्टियन से जुड़े साजिश के तार

कोट्टयम पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की, तो साजिश के तार सेबेस्टियन तक भी पहुंचे, जिसने फर्जी कागजातों के जरिए बिंदु की एक बड़ी प्रॉपर्टी हड़प ली थी. इसमें में सेबेस्टियन के साथ कथित तौर पर कुछ और लोग भी थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एक शख्स को तो पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और उसने पुलिस की पूछताछ के डर से ही खुदकुशी कर ली थी.

बिंदु पद्मनाभम की गुमशुदगी बनी मिस्ट्री

लेकिन इतना होने के बावजूद साल 2017-18 में इस मामले की जांच फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी हड़पने से आगे नहीं बढ़ सकी और बिंदु पद्मनाभम की गुमशुदगी एक रहस्य ही बन कर रह गई. हालांकि तब पुलिस ने सेबेस्टियन के इसी मकान की तलाशी ली थी और तब उसके मकान से प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए थे. यानी ये बात तो साफ थी कि गायब होने वाली बिंदु पद्मनाभम की आखिरी वक्त पर सेबेस्टियन के संपर्क में थी.

बिंदू जैसी ही है आयशा की कहानी

इसी तरह अलापुझा के वारनाड की रहने वाली एक और महिला आयशा भी साल 2012 में रहस्यमयी तरीके से गुम हो गई थी. आयशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन कागजों में ही सिमट कर रह गई. उसके बारे में मिली जानकारी के मुताबिक वो भी प्रॉपर्टी की खऱीद फरोख्त के सिलसिले में किसी बिचौलिये की मदद से सेबेस्टियन से मिली थी, लेकिन इतनी जानकारी होने के बावजूद आयशा के बारे में उसकी गुमशुदगी के दिनों में कुछ पता नहीं चला.

अभी भी अनसुलझे हैं तीन मामले

आयशा के बाद एक और महिला सिंधू भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी. वो साल 2020 था, जब अलापुझा की सिंधू अपने घर से पास के ही एक मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. कुछ दिनों के बाद ही उसकी बेटी की सगाई भी थी. बाद में पता चला कि वो सेबेस्टियन के साथ किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग के सिलसिले में संपर्क में थी. गुमशुदगी से पहले वो अपने घर से कुछ रुपये और जेवर वगैरह भी लेकर गई थी. लेकिन जैनम्मा की गुमशुदगी से पहले के ये तीनों के तीनों मामले कभी सुलझ ही नहीं सके.

सेबेस्टियन ने कबूला अपना गुनाह

अब जब जैनम्मा की गुमशुदगी की जांच शुरू हुई और उसका कनेक्शन सेबेस्टियन से जुड़ा, तो एक-एक कर बिंदु, आयशा और सिंधू के मामले का कनेक्शन भी सेबेस्टियन से जुड़ने लगा. पता चला कि आखिरी वक्त पर जैनम्मा की तरह बिंदु, आयशा और सिंधू भी सेबेस्टियन के टच में थी. अब तक की पूछताछ में सेबेस्टियन ने जैनम्मा के कत्ल की बात तो कबूल कर ली है. लेकिन बाकी के तीन महिलाओं की गुमशुदगी का रहस्य अब भी बरकरार है. ऐसे में अब पुलिस को शक है कि सेबेस्टियन ने जैनम्मा की तरह ही उसकी प्रॉपर्टी, रुपये-पैसे और जेवर हड़पने के लिए बाकी महिलाओं की हत्या कर उनके शव ठिकाने लगा दिए हैं.

क्राइम ब्रांच के हवाले जांच

केरल के पुलिस महानिदेशक (DGP) रवाडा ए चंद्रशेखर ने बताया, 'क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है. हम इस मामले में साइंटिफिक एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जांच आगे बढ़ाई जा सके. हम दूसरे जिलों से गायब हुई महिलाओं के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं. इस मामले में हम एक विस्तृत दृष्टिकोण के साथ चल रहे हैं, ताकि मामले का सच सामने आ सके.'

हड्डियों और दातों से निकाले जा रहे हैं DNA सैंपल

फिलहाल, कोट्टयम और अलापुझा की क्राइम ब्रांच सीरियल किलिंग के इस खतरनाक मामले की जांच कर रही है. पुलिस के साथ-साथ तलाशी के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी लगातार मामले की पड़ताल करने में जुटे हैं, हड्डियों और दातों के सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट निकाले जा रहे हैं, ताकि मरने वाली सारी महिलाओं की पहचान पता हो सके. पुलिस ने गायब महिलाओं के घर वालों के भी डीएनए सैंपल भी कलेक्ट करने की शुरुआत कर दी है.

घर में करता रहा हत्याएं

सेबेस्टियन ने महिलाओं की हत्या की पूरी मॉडस ऑपरेंडी तो अभी नहीं बताई है, लेकिन ये समझा जाता है कि अकेला रहे वाला सेबेस्टियन अपने घर पर ही इन महिलाओं की अलग-अलग तरीके से हत्या करने के बाद कभी उनकी लाशों को अपने घर के आस-पास दफ्ना दिया करता था, तो कभी उन्हें जलाने के बाद बाकी बचे हिस्सों को पानी से भरे गड्ढे में फेंक देता था.

(तिरुअनंतपुरम से शिबिमोल केजी का इनपुट)

