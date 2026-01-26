होटल में प्रेमी ने बनाए संबंध, मैनेजर ने 'धंधे' में धकेला... 13 साल की लड़की संग 15 दिन तक हैवानियत, दिल दहला देगी ये खौफनाक कहानी

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 13 साल की लड़की को उसके इंस्टाग्राम वाले 'प्रेमी' ने सब्जबाग दिखाकर घर से बुलाया. होटल में तीन दिनों तक उसके साथ रेप करता रहा. फिर उसे अंधेरे कमरे में अकेला छोड़कर फरार हो गया. इसके बाद दरिंदे 15 दिनों तक लड़की के साथ हैवानियत करते रहे.

यह पूरा मामला गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र का है. बीते 5 जनवरी को एक माता-पिता ने अपनी 13 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन पुलिस को पीड़िता तक पहुंचने में 15 दिन लग गए. 20 जनवरी को जब पुलिस ने उसको नौसड़ स्थित एक होटल से बरामद किया, तो उसके साथ हुई बर्बरता की दास्तां सुनकर तफ्तीश करने वाले अफसरों के रोंगटे खड़े हो गए.

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पीड़िता पिछले 6 महीने से शाहपुर इलाके के एक 15 साल के लड़के के संपर्क में थी. मोबाइल पर शुरू हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे कथित प्यार में तब्दील हो गई. 1 जनवरी को लड़की अपनी मां के मोबाइल से बातचीत कर प्रेमी के झांसे में आकर घर से निकल गई. प्रेमी उसे गीडा इलाके के 'भूमि पैलेस' होटल ले गया, जहां तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया.

गोरखपुर गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपी, जिन्होंने पीड़िता को बनाया हवस का शिकार.

दवाएं खिलाकर बनाते रहे हवस का शिकार

वहां लगातार उसके साथ रेप करता रहा. इसके बाद वह धोखेबाज प्रेमी उसे वहीं लावारिस छोड़कर भाग निकला. उसके जाने के बाद होटल मालिक धीरेंद्र सिंह उर्फ अभय सिंह और मैनेजर आदर्श पांडेय ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया. मदद करने की बजाय इन भेड़ियों ने उसके साथ गैंगरेप किया. जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो दरिंदे उसे दवाएं खिलाकर हवस का शिकार बनाते रहे.

होटल मैनेजर ने लड़की को स्पा सेंटर को बेचा

इंसानियत तो तब मर गई जब होटल संचालकों ने पीड़ित लड़की को बड़हलगंज के 'ग्रीन डायमंड स्पा सेंटर' के मालिक अंकित को बेच दिया. वहां भी स्पा मैनेजर ने काम दिलाने के नाम पर उसके साथ घिनौना काम किया. जब बच्ची की हालत मरणासन्न हो गई, तो उसे वापस नौसड़ के एक होटल में छिपा दिया गया. यहां चारदिवारी के बीच मासूम लड़की सिसकती रही, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुना.

इंस्टाग्राम के जरिए ऐसे मिला पीड़िता का सुराग

एसपी सिटी अभिनव त्यागी के मुताबिक, पीड़िता ने घर छोड़ते समय अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक कर दिया था, जिससे सुराग मिलना मुश्किल था. पुलिस ने जब उसकी मां का फोन खंगाला, तब जाकर कड़ियां जुड़ीं. पुलिस अब तक होटल मालिक अभय सिंह, मैनेजर आदर्श पांडेय और स्पा मैनेजर अंकित को गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपी प्रेमी को भी हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है.

ग्रीन डायमंड स्पा सेंटर में पीड़िता को बेच दिया गया, जहां उसे धंधे में उतार दिया गया.

हाईवे किनारे धड़ल्ले से चल रहा है देह व्यापार

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में सख्त धाराएं बढ़ाई जाएंगी. सोमवार को पीड़ित लड़की के धारा 164 के तहत बयान दर्ज होंगे. पुलिस को अंदेशा है कि यह महज एक घटना नहीं, बल्कि शहर के बाहरी इलाकों और हाईवे पर चल रहे बड़े देह व्यापार का हिस्सा है. बिना मानकों के चल रहे होटल और स्पा सेंटर अब पुलिस की रडार पर हैं.

स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में जिस्मफरोशी

गौरतलब है कि दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक बड़े-छोटे शहरों में अब देह व्यापार तेजी से बढ रहा है. अब परंपरागत तरीके से अलग स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में जिस्मफरोशी की जा रही है. आए दिन इस तरह के मामले में सामने आ रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा गंभीर बात ये है कि नाबालिग और मजबूर लड़कियों को फंसाकर उनसे जबरन धंधा कराया जा रहा है.

