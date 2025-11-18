गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 'छोटे' भाई के गुनाहों की 'बड़ी' है लिस्ट... जानिए कौन है अनमोल बिश्नोई!

देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है. वो कई गंभीर अपराधों में आरोपी है. उसके गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है. उसकी गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण को जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. इससे देश में हुए कई हाईप्रोफाइल वारदातों की जांच को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर कई सनसनीखेज मामलों में शामिल होने का आरोप है. वे मामले इस प्रकार हैं...

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड:-

मुंबई के जाने-माने राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई पर साजिश रचने का आरोप लगा है. सुरक्षा एजेंसियां भारत लाकर इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगी. बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पकड़े गए शूटरों ने अनमोल के नाम का खुलासा किया था.

सलमान खान के घर पर हमला:-

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर इसी साल अप्रैल में हुए शूटआउट की साजिश रचने का भी आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगा है. इस घटना के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी. दो बाइक सवार शूटरों ने तड़के सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बार गोलीबारी की थी. उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड:-

पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी अनमोल बिश्नोई पर है. जांच एजेंसी ने साल 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सिद्धू मूसेवाला को चारों तरफ से घेर कर उन पर गोलियां बरसाई गई थीं. उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. इसके बाद अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी.

अमेरिका में कैसे पकड़ा गया अनमोल?

अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलेस शहर में पकड़ा गया. यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था. उस पर नाम 'भानू' लिखा हुआ था. वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा, जिसके दम पर 'भानू' अमेरिका पहुंचा था, तो अफसर को शक हुआ.

इसके बाद पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि 'भानू' कोई और नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और दस लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है. उसने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे. यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फौरन इसकी सूचना एफबीआई (फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन) को दी, जिसने भारतीय एजेंसियों के साथ अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की सूचना दी थी.

जानिए अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल पर 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मुंबई की पुलिस उसकी तलाश कर रही हैं. पुलिस का दबाव बढ़ने पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो भारत से भाग गया था. इसके बाद अपने ठिकाने लगातार बदलता रहा. उसे कई बार केन्या और कनाडा में भी देखा गया था. आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था.

अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है. 7 अक्टूबर 2021 को उसके रिहा किया गया था. सलमान खान के घर गोलीबारी मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसके लिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था. इसके बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार उसकी तलाश कर रही थी. अब उसे भारत लाया जा रहा है, जो अगले दो दिन में पहुंच सकता है. ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.

- साल 2022 में NIA ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ क्राइम सिंडिकेट चलाने, रंगदारी और टारगेट किलिंग की साजिश रचने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था.

- अनमोल बिश्नोई के खिलाफ करीब 32 केस दर्ज हैं. इनमें अकेले 20 केस राजस्थान पुलिस ने दर्ज किए हैं.

- इसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था.

ऑर्गनाइज्ड क्राइम का बड़ा नाम लॉरेंस

पिछले एक दशक से अनमोल का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम में एक बड़ा नाम रहा है. वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है. जेल में होने के बावजूद कहा जाता है कि वो अपने गैंग को निर्देश देता रहता था. उसके इशारे पर ही उसके गैंग के गुर्गे बड़े-बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं. काले हिरण के शिकार की वजह से लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है.

यही वजह है कि उसके निर्देश पर अनमोल और गोल्डी ने सलमान को मारने की कई बार साजिश रची थी. उसने कहा था कि यदि अभिनेता उसके समाज से शिकार के लिए माफी मांग लेंगे, तो वो उनको छोड़ देगा. गौरतलब है कि फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधरपुर में सलमान खान और सैफ अली खान सहित कई कलाकारों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था.

