scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चेन्नई में मेडिकल कॉलेज में युवक की बेरहमी से हत्या, तीन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

चेन्नई के केझपाक्कम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिनदहाड़े हुई एक युवक की नृशंस हत्या ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मैटरनिटी वार्ड तक घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया. इस घटना को लेकर DMK सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला भी तेज हो गया है.

Advertisement
X
केझपाक्कम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हेलमेट पहने बदमाश घुस गए थे. (Photo: Representational)
केझपाक्कम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हेलमेट पहने बदमाश घुस गए थे. (Photo: Representational)

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के केझपाक्कम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आधी नामक एक युवक की अस्पताल परिसर के भीतर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि हेलमेट पहने तीन बदमाश मैटरनिटी वार्ड में घुस आए. आधी पर धारदार हथियारों से हमला कर मौके से फरार हो गए. 

जानकारी के मुताबिक, आधी नामक युवक अस्पताल में एक महिला से मिलने आया था, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था. उसी दौरान बदमाशों ने उसे निशाना बनाया. वारदात के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

इस मामले को लेकर कहा गया है कि मारे गए आधी के खिलाफ पहले से 9 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें एक हत्या का केस भी शामिल था. आरोप लगाया गया कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर चौबीसों घंटे निगरानी होनी चाहिए थी. यदि ऐसा होता, तो दिनदहाड़े हुए इस जघन्य हत्याकांड को रोका जा सकता था.

सम्बंधित ख़बरें

विजय से रैली अव्यवस्था पर CBI की पूछताछ (Photo: PTI)
'लोग बेहोश हो रहे थे, भाषण क्यों नहीं रोका?', करूर भगदड़ केस में थलापति विजय से CBI की पूछताछ
BJP National Executive President Nitin Nabin asked party workers in Tamil Nadu to be ready for the assembly elections
हर बूथ पर फोकस, डोर-टू-डोर कैंपेन... TN में नितिन नबीन ने BJP वर्कर्स को दिया 2026 का असाइनमेंट
Vijay, Karur stampede, Tamil Nadu
करूर भगदड़ः थलापति विजय आज सीबीआई के सामने होंगे पेश, 41 लोगों की हुई थी मौत
couple murdered in Tamil Nadu
एक रात, दो कत्ल और खूनी बदला... पति-पत्नी का एक ही वक्त पर दो जगह मर्डर
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने महिला की जान बचाने का किया दावा. (Photo: insta/@dilli_rider_)
महिला ने रात में मंगाई ये चीज तो डिलीवरी बॉय को हुआ शक, ऐसे बची कस्टमर की जान!

इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. आरोप है कि केझपाक्कम जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में, जहां रोज हजारों मरीज आते-जाते हैं, पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे. यही वजह रही कि बदमाश मैटरनिटी वार्ड तक पहुंच गए. इतना ही नहीं लोगों की मौजूदगी के बीच हत्या के बाद आसानी से फरार हो गए.

Advertisement

इस घटना को लेकर PMK नेता अंबुमणि रामदास ने DMK सरकार पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थान अब सुरक्षित नहीं बचे हैं. उन्होंने किंडी अस्पताल में डॉक्टर पर चाकू से हमले और तंजावुर सरकारी स्कूल में शिक्षक की हत्या का भी जिक्र किया.

अंबुमणि रामदास का आरोप है कि DMK शासन में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. हालात ऐसे हो गए हैं कि राज्य में औसतन हर दिन पांच हत्याएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए DMK को सत्ता से हटाना जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement