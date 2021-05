‘तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई..’, दम तोड़ रही थी मां, डॉक्टर ने वीडियो कॉल कराई तो बेटे ने ऐसे दी विदाई

कोरोना का ये मुश्किल वक्त ऐसा है कि इसने कइयों के अपनों को छीन लिया है. इस महामारी में सबसे बड़ा दुख ये भी है कि आप अपने किसी अपने को सही से विदा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महामारी ही ऐसी है. इस मुश्किल वक्त के बीच ट्विटर पर एक कहानी सामने आई है, जिसमें एक डॉक्टर ने बताया है कि कैसे एक मरीज़ मां के बेटे ने अंतिम वक्त में उसके लिए कुछ गुनगुनाया और अपनी मां को विदा किया.



दरअसल, दीपशिखा घोष एक डॉक्टर हैं जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने ही 12 मई को ट्विटर पर ये किस्सा साझा किया है.



दीपशिखा घोष ने बताया, ‘आज मेरी शिफ्ट के अंत से पहले एक कोविड मरीज़ के रिश्तेदार को कॉल किया जो शायद ही अब बच सके. हम अपने हॉस्पिटल में इस तरह के लोगों के लिए ये चीज़ें आमतौर पर करते हैं. कोविड मरीज़ के बेटे ने मुझसे मेरे कुछ मिनट मांगे थे. उसने अपनी मरती हुई मां के लिए एक गाना गाया.’

He sang Tera Mujhse Hai Pehle Ka Nata Koi. I just stood there holding the phone, looking at him looking at his mother and singing. The nurses came over and stood in silence. He broke down in the middle but finished the verse. He asked her vitals, thanked me and hung up.