कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे PM मोदी, सर्दियों- त्योहारों के लिए देंगे टिप्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे. यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी के मौसम के साथ-साथ अर्थव्‍यवस्‍था को पटरी पर लाने के लिए खोले गए बाजार समेत अन्‍य चीजों को ध्‍यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है.

लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना से बचाव का हथियार मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और हाथ धोना है. इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर इन उपायों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के अभियान को शुरू किया जाएगा.

Prime Minister @narendramodi to launch Jan Andolan for #COVID19 appropriate behaviour on 08 October, 2020.



The campaign will be launched in view of the upcoming festivals and winter season as well as the opening up of the economy.



