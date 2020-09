Monsoon session: देश में कोरोना का क्या है हाल, हर्षवर्धन ने संसद में बताया

देश में कोरोना की क्या स्थिति है, इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी. डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना के संक्रमण की दर अन्य देशों के मुकाबले कम है. भारत में कोविड-19 के नए मामले और मौतों पर रोक लगाने में हमें सफलता मिली है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ज्यादातर मामले और मौतें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात में हुई हैं. उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों से देश में कोरोना पर रोकथाम लगी. भारत में प्रति 10 लाख लोग 3,328 केस हैं और 55 मौतें हुई हैं. कोरोना से प्रभावित दुनिया के देशों में यह सबसे कम.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना काल में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है. सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. केंद्र ने कोरोना के मामले सामने आने के बाद देशभर के शहरों में कंटेनमेंट जोन बनाए ताकि लोगों को इस वायरस से बचाया जा सके.

