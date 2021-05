असम में कोरोना से बिगड़े हालात, CM हिमंत ने लोगों से रिलीफ फंड में मदद करने को कहा

असम में नई सरकार की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अब कोविड के खिलाफ जंग तेज़ कर दी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड के कारण असम में हालात भयावह होते जा रहे हैं, ऐसे में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है. इसी के लिए अब हिमंत बिस्व सरमा ने आम लोगों से मदद मांगी है.



अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिमंत बिस्व सरमा ने लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष या असम आरोग्य अकाउंट में मदद देने की अपील की है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में काम किया जा सके.

Time for us to come together!



The ongoing #COVID pandemic, you all know, has left us all shaken. While we try to rebuild & bounce back, how nice to help each other, with whatever one can. I appeal you to contribute to Chief Minister's Relief Fund or Assam Arogya Nidhi.



Yours 🙏 pic.twitter.com/2TYF7dNNhy