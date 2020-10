कोरोना: Sputnik-V के बाद रूस ने EpiVacCorona को दी मंजूरी, पुतिन ने की घोषणा

रूस ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन EpiVacCorona को रजिस्टर्ड कर दिया है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एक सरकारी बैठक में इसका ऐलान किया. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हमें पहले और दूसरे टीके का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है. हम अपने विदेशी सहयोगियों के साथ सहयोग करना जारी रख रहे हैं और विदेशों में अपने टीके को बढ़ावा देंगे.

रूस ने पहली वैक्सीन का नाम Sputnik- V रखा है. दूसरी वैक्सीन को EpiVacCorona नाम दिया गया है. रूस ने EpiVacCorona वैक्सीन का निर्माण साइबेरिया के वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट (वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी) में किया है.

Novosibirsk-based #Vektor Centre has registered a second coronavirus vaccine, #EpiVacCorona. Unlike with the first Russian vaccine, Sputnik V, which is an adenovirus vector-based vaccine, the new one is a promising synthetic vaccine based on peptide.https://t.co/lkekKNUxsO pic.twitter.com/39Md8jLsP2