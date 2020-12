कम हो रहा कोरोना का असर, 33 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में 20 हजार से कम एक्टिव केस

भारत में जहां कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा एक करोड़ के पार पहुंच गया है तो वहीं, संक्रमण की रफ्तार पर अब ब्रेक भी लगता दिखाई दे रहा है. देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट (Positivity Rate of Covid) में गिरावट आने के साथ मरीजों के ठीक होने की दर (Recovery Rate) में बढ़ोतरी हो रही है. भारत में अब कोरोना के लगभग 3 लाख एक्टिव केस हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 95.50 लाख से अधिक कोरोना मरीज इस महामारी (Covid-19) से जंग जीत कर ठीक हो चुके हैं. भारत में लगातार कोरोना के नए पॉजिटिव मामलों में कमी आ रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 मृत्यु दर में भी गिरावट आई है, जिससे डेथ रेट अब सिर्फ 1.45 प्रतिशत है.

देखें: आजतक LIVE TV



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 33 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में 20 हजार से कम एक्टिव केस हैं. जबकि केरल और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों में देश के कुल एक्टिव मामलों के 40 फीसदी मरीज हैं.

#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona



33 States and UTs have less than 20,000 Active Cases.



Kerala & Maharashtra together account for 40% of total #COVID19 active cases. pic.twitter.com/5hyUcED3f4