Corona Update: भारत में कोरोना के कुल मामले एक करोड़ के पार, 3 लाख से अधिक एक्टिव केस

भारत में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा एक करोड़ के पार पहुंच गया है. इस बीच राहत की खबर ये है कि देश में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना (Covid-19) की रफ्तार धीमी हुई है. नए मामलों में कमी आने के साथ कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या एक्टिव मामलों से करीब 30 प्रतिशत अधिक है.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के औसत दैनिक पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है. हालांकि, भारत में अब भी कोरोना के 3 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर (Recovery Rate) में वृद्धि हुई है.

#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona



India's #COVID Recoveries have witnessed a steep exponential rise - from 50,000 in May to over 95L in December.



Recoveries are more than 30 times the Active Cases (currently only 3.14% of Total Cases). pic.twitter.com/5iOfvrKej6