ट्रंप को क्या हो गया है? भारतीयों को एक और झटका... US से 1 लाख भेजने पर लगेगा इतना टैक्स!

Remittances Rule: फिलहाल अगर एक भारतीय वहां से अपनी कमाई का हिस्सा परिवार को भेजता है, तो वो पूरा पैसा यहां तक पहुंचता है और भेजने वाले को अलग से कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने टैक्स लगाने का फैसला किया है.

X

New US tax on NRI