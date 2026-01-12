scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

अचानक आई खबर... कल से फिर भारत-US में बातचीत, राजदूत बोले- सब ठीक है!

अमेरिकी राजदूत ने बताया कि ट्रेड डील को लेकर दोनों पक्ष गंभीर हैं, और समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि असली दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंततः अपने मतभेद सुलझा लेते हैं.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त. (Photo: AP)
डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त. (Photo: AP)

बीते हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 500 फीसदी टैरिफ की धमकी दी थी, जिससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बिगड़ने की खबर आने लगी, हालांकि ट्रंप के बयान पर भारत सरकार ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. लेकिन अब US के नए एम्बेसडर Sergio Gor ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है. 

Sergio Gor ने का कहना है कि ट्रेड डील को लेकर दोनों पक्ष गंभीर हैं, और समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, इसलिए इस तरह के व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना आसान नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष इसे पूरा करने के लिए दृढ़ हैं. 

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (India-US Trade Deal) अभी भी सक्रिय रूप से जारी है, और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगले चरण की अधिकारिक बातचीत मंगलवार यानी 13 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है. 

सम्बंधित ख़बरें

Tejas Networks Loss
टाटा की इस कंपनी में हाहाकार, 1450 रुपये वाला शेयर 365 का हुआ, जानिए कारण
Post Office Best Schemes
Post Office की सुपरहिट स्कीम... सिर्फ एक बार लगाएं पैसा, फिर हर महीने ₹5500 की कमाई
Stock Market Focus on Trump Tariff
3 घंटे के बाद फैसला... ट्रंप टैरिफ पर ये आदेश आते ही बाजार में दिखेगी तूफानी तेजी!
technical glitch stock market
20 मिनट में हो गया खेल, अकाउंट में आए 40 करोड़, मामला HC तक पहुंचा
Kaynes Technology Share Fall Reason
सेमीकंडक्टर वाली इस कंपनी को क्या हो गया? शेयर के दाम हुए आधे

दोनों देश डील को लेकर गंभीर

दरअसल सर्जियो गोर ने अपनी नई भूमिका संभालने के बाद दिल्ली में ये बात कही, उनका कहना था कि व्यापार सिर्फ डील का एक हिस्सा है, और भारत-अमेरिका संबंध व्यापार से कहीं ऊपर है. दोनों देशों के बीच सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी मजबूत साझेदारी जारी रहेगी. उन्होंने कहा 'असली दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंततः अपने मतभेद सुलझा लेते हैं.' 

Advertisement

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जो भी मसले हैं, उसे सही मंच पर उठाए जाएंगे, फिर उसे न्यायपूर्ण, पारस्परिक सम्मान और साझा सुरक्षा के तहत सुलझा लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि दोनों देश परिपक्व हैं और बातचीत पटरी पर है, दोनों देश के बीच केवल व्यापार समझौता ही नहीं, बल्कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी आगे बढ़ाने की योजना है.

बातचीत के बीच अजब-जगब तर्क

बता दें, इसी महीने की शुरुआत में यूएस वाणिज्य सचिव Howard Lutnick ने कहा था कि व्यापार डील अंतिम चरण में थी. लेकिन अंतिम कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी नेता Donald Trump के बीच नहीं होने के कारण डील नहीं हो पाई. उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी वजह से इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ समझौते आगे बढ़ पाए, लेकिन भारत के साथ नहीं. हालांकि भारत ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है. 

इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि बातचीत 13 फरवरी 2025 से जारी है, कई मौकों पर डील काफी करीब पहुंची है, MEA के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों ने 6 राउंड की बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसमें भारत पर 50% टैरिफ थोपने पर भी चर्चा हुई. 

गौरतलब है कि अप्रैल-2025 अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया था. जिसमें 25% भारत द्वारा रूसी तेल आयात के कारण पेनॉल्टी के तौर लगाया गया है. इस फैसले का व्यापार वार्ता और राजनीतिक बातचीत दोनों पर असर पड़ा है. 

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement