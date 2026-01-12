टाटा की इस कंपनी में हाहाकार, 1450 रुपये वाला शेयर गिरकर 365 का हुआ, जानिए कारण

टाटा ग्रुप (Tata Group) की एक कंपनी का बुरा हाल है, निवेशकों में हाहाकार मचा है कि आखिर टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क (Tejas Networks) को क्या हो गया है. सोमवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है. शेयर का भाव गिरकर 365 रुपये तक पहुंच गया है.

और पढ़ें

दरअसल, तेजस नेटवर्क (Tejas Networks) के शेयर सोमवार को दोपहर डेढ़ बजे 10.58 फीसदी की गिरावट के साथ 373 रुपये पर कारोबार कर रहा था, पिछले एक महीने में शेयर 23 फीसदी टूट चुका है. जबकि 6 महीने में शेयर भाव करीब आधा हो चुका है. एक साल का चार्ट देखने पर पता चलता है कि शेयर 62 फीसदी से ज्यादा फिसल चुका है.

साल में 2024 में तेजस नेटवर्क के शेयर में जोरदार तेजी थी. शेयर का भाव जुलाई 2024 में 1450 रुपये तक पहुंच गया था, जो अब लुढ़क कर 365 रुपये तक पहुंच गया है. यानी शेयर अपने हाई से 75 फीसदी टूट चुका है. सोमवार को ही शेयर ने 52 वीक का लो लगाया है. ऐसे में निवेशकों में अब टाटा ग्रुप की इस कंपनी को लेकर कोहराम मचा है.

Advertisement

तीसरी तिमाही में खराब प्रदर्शन

बता दें, पिछले हफ्ते तेजस नेटवर्क के तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं. जिसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. क्योंकि निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन से निराशा हुई. तीसरी तिमाही में Tejas Networks का कारोबार (Revenue) लगभग 307 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है, दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 262 करोड़ रुपये रहा था. लेकिन सालाना आधार पर रेवेन्यू में करीब 88% की गिरावट दर्ज की गई. पिछले साल इसी अवधि में राजस्व 2,642 करोड़ रुपये था.

तीसरी तिमाही में कंपनी ने 196.5 करोड़ का शुद्ध नुकसान हुआ है, जो पिछले तिमाही के 307 करोड़ रुपये के नुकसान से थोड़ा सुधार है. जबकि पिछले साल सामान तिमाही में कंपनी को 165.67 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था. कमजोर रिजल्ट के बाद शेयर में बिकवाली हावी हो गया है.

ऑपरेटिंग स्तर पर भी कंपनी की स्थिति कमजोर रही. EBITDA (ऑपरेटिंग मुनाफा) 134 करोड़ रुपये के नुकसान पर रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को EBITDA के रूप में 371.3 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था.

कमजोर नतीजे के पीछे ये कारण

कंपनी ने बताया कि BSNL के बड़े ऑर्डर में देरी अभी भी बनी हुई है, जिससे बिक्री और राजस्व पर दबाव पड़ा. एडवांस परचेज ऑर्डर जारी हो चुका है, लेकिन अंतिम ऑर्डर लंबित है, जिससे उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हो रही है.

Advertisement

तीसरी तिमाही के अंत में कंपनी की इन्वेंटरी लगभग 2,363 करोड़ रुपये थी, जो पिछले तिमाही से थोड़ा कम है, और इसे आने वाले महीनों में फिनिश्ड गुड्स में बदल कर डिलीवर किया जाएगा.

(नोट: शेयर बाजार मे ंनिवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

---- समाप्त ----