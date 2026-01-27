अचानक चांदी ₹25000 महंगी, 10 ग्राम 24 कैरेट Gold का अब ये नया रेट , Gold-Silver New Rates

सोना-चांदी की कीमतें (Gold-Silver Rates) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सोमवार को भारतीय कमोडिटी मार्केट बंद था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सोना 5000 डॉलर प्रति औंस के पार निकलकर गदर मचा रहा था. वहीं मंगलवार को जब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर वायदा कारोबार की शुरुआत हुई, तो खुलने के साथ ही अचानक चांदी का भाव 25000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा बढ़ गया. वहीं दूसरी ओर सोना भी चमका और ये एक झटके में 3700 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा महंगा हो गया.

चांदी की रफ्तार पर कब लगेगा ब्रेक?

चांदी का गदर जारी है और इसकी रफ्तार पर हाल-फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है. मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार के दौरान 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव (Silver Rate) खुलते ही 3,59,800 रुपये प्रति किलो के नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर जा पहुंचा. इससे पहले बीते शुक्रवार को सिल्वर प्राइस 3,34,699 रुपये पर क्लोज हुई थी और इस हिसाब से देखें, तो इसकी कीमत में 25,101 रुपये का तगड़ा उछाल आया है.

सोना भी चांदी से कम नहीं

चांदी के बात अब बात Gold Rate की करें, तो ये भी धमाल मचाए हुए है. एमसीएक्स पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला गोल्ड रेट अपने बीते शुक्रवार के बंद भाव 1,56,037 रुपये की तुलना में तेज उछाल के साथ खुलते ही 1,59,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए हाई लेवल पर जा पहुंचा. इस तरह ये झटके में 3,783 रुपये महंगा हो गया है. साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से अब तक सोने का वायदा भाव 24,016 रुपये प्रति 10 ग्राम तक चढ़ चुका है.

क्यों रुक नहीं रहे Gold-Silver?

अगर बात करें, सोना-चांदी की कीमतों में लगातार जारी तेजी के पीछे के कारणों के बार में तो अमेरिकी डॉलर में जारी कमजोरी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने इसे सपोर्ट किया है. सेंट्रल बैंकों की खरीद लगातार तेज है और वे अपना Gold Reserve बढ़ा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर ग्लोबल टेंशन जारी है, जिसके चलते लगातार निवेशक सुरक्षित निवेश ठिकाने के तौर पर Gold-Silver की ओर भाग रहे हैं.

ट्रंप की टैरिफ धमकियों (Trump Tariff Warning) के बीच अब अमेरिका के ईरान पर हमले की संभावना बढ़ने से मिडिल ईस्ट में तनाव फिर गहरा गया है. रिपोर्ट्स की मानें सो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप मिडिल ईस्ट (US Vs Iran) में पहुंच चुका है. इससे लोग सेफ हेवेन की ओर बढ़े हैं.

