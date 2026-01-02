अब चांदी पर छाई महंगाई, क्या साल 2026 में सोना खरीद लूं? जानिए Expert की राय

साल 2025 में चांदी की चमक सबसे तेज रही. चांदी ने 150% से ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है. लेकिन अब नए साल में निवेशकों के बीच ये सवाल है कि क्या चांदी में और निवेश करना चाहिए या सोने की ओर शिफ्ट होना बेहतर रहेगा.

दरअसल, Mirae Asset Mutual Fund की ताजा रिपोर्ट में इसी का जिक्र किया गया है. Mirae Asset के मुताबिक 2025 में चांदी की तेजी ऐतिहासिक रही है, जिससे अब चांदी काफी महंगी हो गई हैं, और जोखिम भी बढ़ा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने के मुकाबले अब चांदी अपेक्षाकृत महंगी लग रही है.

चांदी का अब क्या भविष्य?

इसका प्रमाण यह है कि गोल्ड-सिल्वर अनुपात (Gold–Silver Ratio) पहले के औसत स्तर से काफी नीचे आ गया है, जिसका मतलब है कि सोने की तुलना में चांदी की कीमत तय समय के हिसाब से ज्यादा बढ़ चुकी है.

यही कारण है कि Mirae Asset MF ने चांदी में ताजा निवेशों पर सतर्क रहने की सलाह दी है. रिपोर्ट कहती है कि चांदी से रिटर्न पिछले साल की तुलना में अब मॉडरेट हो सकते हैं, साथ ही ये भी हो सकता है कि चांदी की कीमत थोड़ी और सस्ती हो जाए. यानी चांदी में जोखिम अधिक है.

साल 2025 में चांदी की कीमतों में उछाल के पीछे कई कारण रहे, आपूर्ति की कमी, मजबूत औद्योगिक मांग और भौतिक उपलब्धता में कमी मुख्य कारण रहे.

COMEX में पंजीकृत भंडार 2020 के स्तर से लगभग 70 फीसद कम हो गया है. चीन द्वारा जनवरी- 2026 से प्रभावी सख्त निर्यात लाइसेंसिंग नियमों की घोषणा के बाद आपूर्ति संबंधी चिंताएं तेज हो गईं, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई. इसके अलावा जमाखोरी भी चांदी की कीमतों में उछाल का कारण रहा.

सोने को लेकर क्या नजरिया?

वहीं सोने के लिए Outlook अधिक सकारात्मक दिखता है. सोना वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति और वैश्विक तनाव के समय सुरक्षित निवेश के तौर पर काम करता है. Mirae Asset के मुताबिक मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां सोने को विकल्प के तौर पर बना देता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय बैंकों की खरीद, अंतरराष्ट्रीय तनाव और निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की तलाश सोने की कीमतों को ताकत दे सकती है. इस वजह से सोने को अभी भी पोर्टफोलियो में शामिल रखना समझदारी भरा कदम माना जाता है.

Mirae Asset MF का कहना है कि अगर आप नए निवेश कर रहे हैं, तो चांदी में भारी अलोकेशन देने से जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए साल 2026 में धीरे-धीरे सोने की ओर झुकना और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. वहीं अगर इस समय चांदी में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको लंबा वक्त देना होगा. फर्म का मानना है कि ये दौर चांदी में मुनाफावसूली का भी हो सकता है.

