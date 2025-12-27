scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

क्‍या आप जानते हैं ये सरकारी योजना? बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जानिए डिटेल

केंद्र और राज्‍य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जो बेटियों के जन्‍म से लेकर शिक्षा और शादी तक का खर्च उठाती हैं. इसी तरह की एक योजना बेटियों के अकाउंट में 50 हजार रुपये भेजती है.

Advertisement
X
सरकारी योजना. (Photo: File/ITG)
सरकारी योजना. (Photo: File/ITG)

बेटियों के पढ़ाई का खर्च उठाने और उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं. यह योजनाएं पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च उठाने की क्षमता रखती हैं. सरकार इन योजनाओं के तहत हर साल करोड़ों रुपये बांटती है. आज हम ऐसी ही एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं. 

यह योजना राजस्‍थान सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसका नाम मुख्यमंत्री राजश्री योजना (Mukhyamantri Rajshree Yojana) है. यह योजना जन्‍म से लेकर शिक्षा पूरी करते तक की आर्थिक मदद देती है. इस योजना का उद्देश्‍य राज्‍य में भ्रूण हत्‍या को रोकना और लिंगानुपात समानता को बढ़ाना. साथ ही बेटियों की शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य को बढ़ाना है. 

क्‍या है मुख्‍यमंत्री राजश्री योजना? 
राजस्‍थान सरकार ने इस योजना को साल 2016 में शुरू की थी, तबसे लेकर यह योजना बेटियों के अकाउंट में जन्‍म से लेकर 12वीं क्‍लास पास करने तक 50 हजार रुपये अकाउंट में भेजती है. यह राशि सीधे बेटियों के अकाउंट में भेजी जाती है, जो 6 अलग-अलग किस्‍त में जारी होती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Cabinet clears Rs 4200 crore MERITE scheme for multidisciplinary technical education reform
₹20 लाख लोन दे रही सरकार, अपना बिजनेस शुरू करना है... तो फटाफट ऐसे करें अप्लाई
The rupee’s slide deepened on December 4 as it opened at a fresh low of 90.41, driven by stalled progress on the Indo–US trade deal and persistent equity outflows.
बिना ब्‍याज, बिना गारंटी... सरकार दे रही 5 लाख तक का लोन
Changes in NPS Rules
NPS का बदला नियम... अब सिर्फ ₹5000 के निवेश पर मिलेंगे 92 लाख, मंथली पेंशन भी!
Post Office Best Scheme
Post Office की 'धुरंधर' स्कीम, हर महीने लगाएं सिर्फ इतना पैसा... फिर जुटा लेंगे ₹25 लाख
Post Office Best Scheme
Post Office की कमाल स्कीम... एक बार लगाएं पैसे, फिर ब्याज से ही ₹2 लाख की कमाई

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ? 
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा. बच्‍ची का जन्‍म 1 जून 2016 के बाद हुआ होना चाहिए और जन्‍म किसी रस्टि हॉस्पिटल या स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में होना जरूरी है. अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. 

Advertisement

कौन-कौन से दस्‍तावेज जरूरी? 

  • बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड
  • मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्ड
  • स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र

अगर आप इस योजना के तहत अप्‍लाई कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. साल ही आप महिला और बाल विकास कार्यालय में जाकर भी अप्‍लाई कर सकते हैं. 

किस्‍त में कैसे मिलेगी ये राशि? 
जन्म के समय पहली किस्त में 2,500 रुपये दिया जाएगा. फिर 1 साल की उम्र होने और टीकाकरण पूरा होने के कारण दूसरी किस्‍त में 2500 रुपये, स्‍कूल में एडमिशन पर तीसरी किस्त 4000 रुपये, क्‍लास 6 में जाने के बाद चौथी किस्त 5000 रुपये की दी जाएगी. अगर बेटी का दाखिला क्‍लास 10th में होता है तो पांचवीं किस्त भेजी जाएगी, जो 11000 रुपये की होगी. इसके बाद 12वीं क्‍लास पास होने पर आखिरी किस्‍त दी जाएगी, जो 25000 रुपये की होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement