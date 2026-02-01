scorecardresearch
 
Rule Change 1st February: LPG... FASTag से लेकर पान-मसाला तक, आज से देश में लागू हो रहे ये 5 बड़े बदलाव!

Rule Change From 1st February: फरवरी की पहली तारीख से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं. इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर फास्टैग से जुड़े नियम शामिल हैं, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है.

आज से देश में लागू हो रहे कई बड़े बदलाव. (Photo: ITG)
आज से फरवरी की शुरुआत हो गई है और पहली तारीख को जहां देश का आम बजट आने वाला है, तो वहीं देश में कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st February) भी लागू होने वाली है. इनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिलेगा. एक ओर जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें (LPG Cylinder Price Hike) जारी कर दी हैं और पहली तारीक को ये महंगा हो गया है. तो वहीं हाईवे पर सफर के लिए टोल टैक्स फास्टैग  का नियम भी बदल (FASTag Rule Change) रहा है. इसके अलावा पान-मसाला और सिगरेट के शौकीनों को झटका लगने वाला है. 

पहला बदलाव: LPG Cylinder महंगा
हर महीने के पहले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी 2026 को भी New LPG Price जारी किए गए हैं. बजट वाले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने 19 किलोग्राम वाले LPG Cylinder Price में इजाफा किया है और ये 50 रुपये तक महंगा हो गया है.

नए रेट्स देखें, तो दिल्ली में ये 1691.50 रुपये की जगह 1740.50 रुपये रुपये का, कोलकाता में 1795 रुपये से 1844.50  रुपये का, मुंबई में 1642.50 रुपये    से 1692 रुपये का और चेन्नई में 1849.50 रुपये से बढ़कर 1899.50 रुपये का हो गया है. वहीं 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

दूसरा बदलाव: हवाई सफर होगा सस्ता
LPG Cylinder की कीमतों में चेंज के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 फरवरी से दूसरा बदलाव हवाई ईंधन की कीमतों यानी ATF Price में किया है और इनमें कटौती की है. बता दें कि एयर टर्बाइन फ्यूल प्राइस में किसी भी तरह का बदलाव हवाई यात्रियों के यात्रा खर्च में उतार-चढ़ाव करने वाला साबित होता है.

बीते महीने की शुरुआत में 1 जनवरी को एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी और दिल्ली में ATF Price 7% के आसपास कम हुआ था. वहीं फरवरी के पहले दिन भी ये सस्ता हुआ है. दिल्ली में ये 92,323.02 रुपये प्रति किलोलीटर से कम होकर अब 91,393.39 रुपये/किलोलीटर रह गया है. कोलकाता में 95,378.02 रुपये से     94,445.62 रुपये, मुंबई में 86,352.19 रुपये से कम होकर 85,474.63 रुपये और चेन्नई में 95,770 रुपये से घटकर    94,781.99 रुपये रह गया है. 

तीसरा बदलाव: पान-मसाला और सिगरेट पर एक्स्ट्रा टैक्स
तीसरे बदलाव की बात करें, तो ये पान-मसाला और सिगरेट के शौकीनों को झटका देने वाला है. दरअसल, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर अधिक टैक्स लगाए जा सकते हैं. सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के स्थान पर एक नया उत्पाद शुल्क और उपकर अधिसूचित किया था. बीते दिनों जारी अधिसूचना को देखें, तो तंबाकू और पान मसाला पर नए शुल्क लागू जीएसटी दरों के अतिरिक्त लगाए जाएंगे. GST के अतिरिक्त, पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा, जिससे इनकी कीमतों में इजाफा होगा. 

Rule Change From 1st February

चौथा बदलाव: FASTag यूजर्स के लिए चेंज 
1 फरवरी 2026 से चौथा बदलाव फास्टैग यूजर्स के लिए है और इससे जुड़ा नियम भी बदलने जा रहा है. दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने पहली फरवरी से कार, जीप और वैन के लिए FASTag जारी करते समय केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को खत्म (KYC Discontinued) करने का ऐलान किया था, जो यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत मानी जा सकती है, ये नियम भी पहली तारीख से ही लागू होने वाला है. 

पांचवां बदलाव: बैंकों में छुट्टियां 
अगर इस महीने आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो Bank Holiday List देखकर ही घर से निकलें. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड लिस्ट को देखें, तो सात दिन के सप्ताहिक अवकाश को मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे मौकों पर करीब 10 दिन का हॉलिडे घोषित है. खास बात ये है कि फरवरी महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है. 

