LIC ने लॉन्‍च की 2 नई स्‍कीम... ₹2 करोड़ का लाभ, बीमा और सेविंग की भी गारंटी!

एलआईसी ने दो नई योजनाएं लॉन्‍च कर दी हैं , जिसके तहत बीमा के साथ ही बचत की भी गारंटी मिल रही है. एक पॉलिसी के तहत पॉलिसी होल्‍डर्स को 2 करोड़ का सम एश्‍योर्ड भी दिया जा रहा है.

एलआईसी ने लॉन्‍च की 2 नई योजनाएं. (Photo: File/ITG)
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने लोगों के लिए दो नए प्‍लान लॉन्‍च किया है. LIC का यह प्‍लान Protection Plus और Bima Kavach है. यह योजनाएं लाइफ इंश्‍योरेंस के साथ सेविंग की भी गारंटी देती हैं. प्रोटेक्‍शन प्‍लस योजना के तहत निवेश करके लॉन्‍ग टर्म में फंड तैयार किया जा सकता है. वहीं बीमा कवच के तहत आर्थिक सुरक्षा मिलती है. 

एलआईसी के इन दो योजनाओं का लक्ष्‍य लोगों को एक सरल, फायदेमंद और लॉन्‍गटर्म में भरोसेमंद पॉलिसी प्रोवाइड कराना है, ताकि मुश्किल की घड़ी में बीमाकर्ता और फैमिली को आर्थिक सुरक्षा मिल सके. आइए जानते हैं इन दोनों प्‍लान के बारे में विस्‍तार से... 

LIC प्रोटेक्‍शन प्‍लस 
यह योजना, उन लोगों के लिए बेस्‍ट है, जो अपने बीमा के साथ ही कुछ सेविंग भी करना चाहते हैं या फिर बीमा के साथ निवेश करके फंड भी तैयार करना चाहते हैं. यह सिर्फ मृत्यु-कवर नहीं बल्कि निवेश/यूनिट फंड बेस्‍ड फंड वैल्यू भी देती है. यह योजना आपके पैसे को मार्केट से जोड़ती है, जिस कारण ये पारंपरिक एलआईसी पॉलिसी से ज्‍यादा रिटर्न देती है. 

क्‍या है इस पॉलिसी की खासियत? 

  • LIC की ये पॉलिसी 18 से 65 साल तक के लोग ले सकते हैं. 
  • आप 10, 15, 20 या 25 साल अपनी पसंद के अनुसार पॉलिसी अवधि चुन सकते हैं. 
  • इसका प्रीमियम भुगतान अवधि 5, 7, 10 या 15 साल है यानी आप तय समय में प्रीमियम जमा कर सकते हैं. 
  • कम से कम इसमें सालाना प्रीमियम का 5 से 7 गुना सम एश्‍योर्ड मिलेगा. 
  • टॉप अप प्रीमियम देने की सुविधा है, आप अतिरिक्‍त प्रीमियम देकर फंड वैल्‍यू बढ़ा सकते हैं. 
  • पॉलिसीहोल्‍डर्स को फंड चुनने की आजादी होती है. पॉलिसीधारक चुन सकता है कि प्रीमियम किस निवेश-फंड में जाए. 
  • इस पॉलिसी में आंशिक निकासी की सुविधा है. पॉलिसी शुरू हुए 5 साल बाद आप फंड का एक हिस्सा निकाल सकते हैं. 
  • मर्च्योरिटी (Maturity) लाभ पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर (अगर बीमित व्यक्ति जीवित है) यूनिट-फंड वैल्यू मिलती है. 
  • अगर पॉलिसी होल्‍डर्स की मौत हो जाती है तो Nominee को Sum Assured + फंड वैल्यू दी जाएगी. 

एलआईसी बीमा कवच 
यह योजना प्‍योर रिस्‍क प्रोटेक्‍शन टर्म लाइक योजना है. यह निवेश या सेविंग नहीं करती है, लेकिन पॉलिसी होल्‍डर्स के डेथ पर उसके फैमिली या नॉमिनी को फिक्‍स्‍ड डेथ बेनिफिट देती है. एलआईसी की यह योजना नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्‍ड, इंडविजुअल लाइफ इंश्‍योरेंस प्‍लान है. 

योजना की खासियत 

  • इस योजना को 18 से लेकर 65 साल का कोई भी व्‍यक्ति लाभ उठा सकता है.
  • मैव्‍योरिटी पॉलिसी अवधि के अनुसार या अधिकतम उम्र 100 साल तक होगी. 
  • इस पॉलिसी के तहत लेवल सम एश्‍योर्ड और समय के साथ बढ़ती हुई राशि ऑप्‍शन चुनने का मौका दिया जाता है. 
  • इस पॉलिसी के तहत सिंगल, लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम जमा करने का विकल्‍प दिया जाता है . 
  • Single-premium के लिए कम-से-कम 10 वर्ष, Limited-premium 10, 15, 20 साल; Regular-premium के साथ कम-से-कम 10 साल की पॉलिसी होती है
  • मिनिमम सम एश्‍योर्ड 2 करोड़ रुपये दिया जाता है.  
     
