मंथली ₹4400 का प्रीमियम... मैच्‍योरिटी पर मिलेंगे 16 लाख रुपये, LIC की ये है शानदार स्‍कीम!

एलआईसी ने पिछले साल अक्‍टूबर में एक शानदार योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर महीने एक छोटा प्रीमियम जमा करके मोटी रकम बनाई जा सकती है. साथ ही इसमें लाइफ इंश्‍योरेंस भी कवर होता है.

एलआईसी बीमा लक्ष्‍मी योजना. (File Photo: ITG)
एलआईसी हर वर्ग के लिए कोई न कोई पॉलिसी योजना चलती है. महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने पिछले साल अक्‍टूबर में एक खास पॉलिसी की शुरुआत की थी, जो महिलाओं को आत्‍मनिर्भर बनाने में मदद करती है. यह स्‍कीम महिलाओं को बिना रिस्‍क लिए एक मोटा पैसा प्रोवाइड कराती है. समय-समय पर सर्वाइबल बेनिफिट भी दिया जाता है.  

हम बात कर रहे हैं LIC Bima Lakshmi योजना (Plan 881) के बारे में,  जिसे खासतौर पर महिलाओं के लिए ही तैयार किया गया है. यह स्‍कीम सुरक्षा, बचत और गारंटीड लाभ का कॉम्बिनेशन है. बीमा लक्ष्‍मी मनी बैक लाइफ इंश्‍योरेंस पॉलिसी है. जिसका मतलब है कि इस योजना में बचत के साथ बीमा कवर भी मिलेगा. 

कौन उठा सकता है लाभ? 
कोई भी भारतीय महिला, जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है. नाबालिग बेटियों को भी गार्जियन के माध्‍यम से इसमें भाग लेने की मंजूरी दी जाती है. इसके तहत पॉलिसी अवधि 25 साल है और प्रीमियम भुगतान की अवधि 7 से 15 साल के बीच में चुनी जा सकती है. 

इस योजना की खासियत 

  1. बीमा लक्ष्‍मी योजना के तहत सेविंग और लाइफ कवर की गारंटी है. 
  2. हर 2 या 4 साल पर आपको तय राशि दी जाती है, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहा जाता है. 
  3. हर साल प्रीमियम का लाभ मिलता है, जो 7 फीसदी का होता है यानी 7 फीसदी का प्रीमियम जुड़ने से मैच्योरिटी पर बड़ा फंड तैयार होता है. 
  4. इस योजना में स्वास्थ्य राइडर (Critical Illness) और अन्य एक्सट्रा कवरेज चुनने की सुविधा दी जाती है. 
  5. 3 साल प्रीमियम के बाद ऑटो कवर और पॉलिसी लोन की सुविधा दी जाती है. 
  6. इस योजना के तहत टैक्‍स छूट का भी लाभ है, प्रीमियम पर धारा 80C और मैच्‍योरिटी पर धारा 10(10D) के तहत टैक्‍स छूट दिया जा सकता है.  

4,450  रुपये महीना से 16 लाख रुपये की बचत 
अगर आप यह योजना लेते हैं और हर महीने 4,450  रुपये की बचत करते हैं, तो आगे चलकर आप एक मोटा अमाउंट बचा सकते हैं. आइए समझते हैं कैसे? 

  • आपकी उम्र- 40 साल 
  • बेसिक सम एश्‍योर्ड- 300000 रुपये (अनुमान) 
  • प्रीमियम भुगतान अवधि- 15 साल 
  • वार्षिक प्रीमियम- करीब 53,400 रुपये (₹4,450/महीना) 

मैच्‍योरिटी पर कितना होगा लाभ? 

  • मैच्‍योरिटी पर लाभ- करीब 13,09,260 रुपये 
  • सर्वाइवल लाभ-  लगभग ₹22,500 हर 2 वर्ष में
  • कुल लाभ - लगभग 15,79,260 रुपये होगा. 
  • कुल प्रीमियम भुगतान- लगभग 8,07,075 रुपये (15 वर्ष × ₹53,805) 

इसका मतलब है कि अगर आप सालाना 53000 रुपये प्रीमियम का भुगतान करते हैं और 15 सालों तक यह अमाउंट देते हैं तो आपको 25 साल बाद करीब 16 लाख रुपये मिलेंगे. 

