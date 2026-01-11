एलआईसी हर वर्ग के लिए कोई न कोई पॉलिसी योजना चलती है. महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने पिछले साल अक्टूबर में एक खास पॉलिसी की शुरुआत की थी, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है. यह स्कीम महिलाओं को बिना रिस्क लिए एक मोटा पैसा प्रोवाइड कराती है. समय-समय पर सर्वाइबल बेनिफिट भी दिया जाता है.
हम बात कर रहे हैं LIC Bima Lakshmi योजना (Plan 881) के बारे में, जिसे खासतौर पर महिलाओं के लिए ही तैयार किया गया है. यह स्कीम सुरक्षा, बचत और गारंटीड लाभ का कॉम्बिनेशन है. बीमा लक्ष्मी मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. जिसका मतलब है कि इस योजना में बचत के साथ बीमा कवर भी मिलेगा.
कौन उठा सकता है लाभ?
कोई भी भारतीय महिला, जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है. नाबालिग बेटियों को भी गार्जियन के माध्यम से इसमें भाग लेने की मंजूरी दी जाती है. इसके तहत पॉलिसी अवधि 25 साल है और प्रीमियम भुगतान की अवधि 7 से 15 साल के बीच में चुनी जा सकती है.
इस योजना की खासियत
4,450 रुपये महीना से 16 लाख रुपये की बचत
अगर आप यह योजना लेते हैं और हर महीने 4,450 रुपये की बचत करते हैं, तो आगे चलकर आप एक मोटा अमाउंट बचा सकते हैं. आइए समझते हैं कैसे?
मैच्योरिटी पर कितना होगा लाभ?
इसका मतलब है कि अगर आप सालाना 53000 रुपये प्रीमियम का भुगतान करते हैं और 15 सालों तक यह अमाउंट देते हैं तो आपको 25 साल बाद करीब 16 लाख रुपये मिलेंगे.