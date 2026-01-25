LIC की कमाल स्कीम... सिर्फ एक बार निवेश, फिर हर महीने ₹10000 की कमाई

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC हर उम्र के लिए लिए तमाम प्लान संचालित करती है. इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं, जो नियमित इनकम का वादा भी करते हैं और ये रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल हेल्थ बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकते हैं. इस लिहाज से एलआईसी स्‍मार्ट पेंशन योजना (LIC Smart Pension Scheme) खासी पॉपुलर है. यह इमिडिएट एन्‍युटी प्‍लान है, जिसमें एकमुश्‍त वन टाइम निवेश के बाद पेंशन के रूप में कमाई शुरू हो जाती है, और जीवनभर मिलती है.

गारंटीड इनकम के लिए बेस्ट प्लान

LIC का स्मार्ट पेंशन प्लान खासतौर पर ऐसे निवेशकों के लिए बेस्ट माना जाता है, जो शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर गारंटीड और नियमित इनकम के लिए निवेश करने का प्लान करते हैं. यह Non-Linked और Non-Participating LIC Plan है, मतलब इसमें बाजार से जुड़ा रिस्क जीरो (Zero Risk Pension Plan) है. LIC Smart Pension Scheme में न्यूनतम एन्‍युटी खरीद ₹1 लाख तय की गई है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई लिमिट हीं है, यानी आप जितना चाहे, इसमें निवेश कर सकते हैं.

पॉलिसी लेते ही Pension फिक्स

स्मार्ट पेंशन प्लान में Pension पॉलिसी लेते समय ही फिक्‍स्‍ड हो जाती है और फिर लाइफटाइम मिलती है. इस पॉलिसी को आप सिंगल और ज्‍वाइंट में पति-पत्‍नी के साथ खोल सकते हैं. पॉलिसीधारक अपनी जरूरत के अनुसार मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना पेंशन का विकल्‍प चुन सकता है.

इसके अलावा, पेंशन को हर साल 3% या 6% की दर से बढ़ाने, या मृत्यु के बाद निवेश की गई राशि वापस मिलने जैसे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं. यह स्कीम उन रिटायर कर्मचारियों, प्राइवेट जॉब करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी है, जो रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम चाहते हैं.

10880 रुपये मंथली कमाई कैसे होगी?

LIC Smart Pension Plan के तहत हम महीने 10000 रुपये से ज्यादा की कमाई का कैलकुलेशन करें, तो ये बिल्कुल आसान है. इसके लिए निवेशकों को एकमुश्त ये प्लान लेते समय 20 लाख रुपये का निवेश करना होगा और एलआईसी कैलकुलेटर के हिसाब से ऐसा करने पर सालाना 1,36,000 रुपये मिलेंगे.

इसे छमाही आधार पर बांटें, तो 66,640 रुपये और तिमाही आधार पर 32,980 रुपये होते हैं. वहीं मंथली आधार पर इसे डिवाइड करें, तो हर महीने निवेशक को 10,880 रुपये मिलेंगे. हालांकि, गारंटीड इनकम उम्र और चुने गए विकल्‍प के आधार पर रहती है.

(नोट- किसी भी तरह के निवेश या कोई भी स्कीम या प्लान लेने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें.)

