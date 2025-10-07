पहले दिन ही 100% भर गया LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO, जानिए आपको कितना लगाना होगा पैसा?

मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG का IPO ओपन हो गया है. इस आईपीओ को लेकर पहले दिन रिटेल निवेशकों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला. हालांकि बाकी बचे दो दिनों में जोरदार सब्सक्रिप्शन के अनुमान लगाए जा रहे हैं.

इस आईपीओ में निवेशक 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप LG इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO में पैसे लगाने का मन बना रहे हैं तो आपको कम से कम 14,820 रुपये लगाने होंगे.

दरअसल, सब्सक्रिप्शन के पहले दिन LG इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ 100 फीसदी भर गया है. पहले दिन QIB कैटेगरी करीब 49% सब्सक्राइब हुआ. Non-Institutional Investors (NII) कैटेगरी सबसे ज्यादा 200 फीसदी यानी दोगुना भर गया. जबकि रिटेल कैटेगरी 79 फीसदी भरा है.

शानदार लिस्टिंग गेन की उम्मीद

LG Electronics India लिमिटेड के IPO का प्राइस बैंड ₹1080 से ₹1140 प्रति शेयर है. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से आम निवेशक यानी रिटेल इंवेस्टर्स को एक लॉट के लिए कम 14,820 रुपये लगाने होंगे. 13 शेयरों का एक लॉट है. जानकारी के मुताबिक LG Electronics IPO का अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को होगा, और 14 अक्‍टूबर को लिस्टिंग होने वाली है.

Advertisement

निवेशक दमदार लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं. फिलहाल LG इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) करीब 315 रुपये है, यानी आज के हिसाब रिटेल निवेशक को एक लॉट पर करीब 28 फीसदी यानी करीब ₹4100 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है. हालांकि GMP महज एक अनुमान है. हमेशा कंपनी के प्रदर्शन को देखकर निवेशकों को IPO में अप्लाई करना चाहिए.

बता दें, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी ने मंगलवार 30 सितंबर को कैपिटल मार्केट नियामक के पास अपना रेड-हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) फाइल किया था. कंपनी RHP के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का IPO पूरी तरह से इसकी दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी और प्रमोटर यूनिट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक द्वारा 10 रुपये प्रति फेस वैल्‍यू वाले 10,18,15,859 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश होगी.

कंपनी का क्या है प्लान

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इस IPO के जरिए ₹11,607.01 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिससे कंपनी की वैल्‍यूवेशन लगभग 9 अरब डॉलर हो जाएगा. इस आईपीओ के जरिये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक अपनी भारतीय ब्रांच में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक एलजी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स 2025 का तीसरा सबसे बड़ा IPO बन सकता है. टाटा कैपिटल 6 अक्‍टूबर से 8 अक्‍टूबर के बीच 15,500 करोड़ रुपये जुटाएगी और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस साल जून में आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ रुपये जुटाए थे. इन दोनों के बाद अब एलजी का आईपीओ इस साल का तीसरा सबसे बड़ा IPO हो सकता है. गौरतलब है कि अगले महीने 30 हजार करोड़ का आईपीओ आने का ऐलान हुआ है.

Advertisement

साउथ कोरियाई कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा IPO

यह साउथ कोरियाई मूल कंपनी का दूसरा मेगा आईपीओ होगा. इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर 2024 में 27,800 करोड़ रुपये का आईपीओ जारी किया था. दिलचस्प बात यह है कि वह भी पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल था. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, हैवेल्स इंडिया, वोल्टास, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, ब्लू स्टार और अन्य लिस्‍टेड के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी.

बता दें 1997 में यह कंपनी भारत में आई थी. नई दिल्ली स्थित एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोन को छोड़कर) का निर्माता और सेलर है. यह भारत और भारत के बाहर B2C और B2B उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचता है. यह अपने सभी उत्पादों के लिए इंस्टॉलेशन सेवाएं, मरम्मत और रखरखाव सर्विस पेश करता है.



(नोट- किसी भी आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)



---- समाप्त ----