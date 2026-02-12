scorecardresearch
 
Gen Z का गोल्ड कनेक्शन, 5000 लोगों पर सर्वे में बड़ा खुलासा...

Gold Survey Report: भारत में निवेशकों के बीच सोना अब भी सबसे पसंदीदा निवेश का विकल्प बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से युवाओं में सोना को लेकर क्रेज देखा जा रहा है.

गोल्ड को लेकर युवाओं में क्रेज. (Photo: AFP)
सोना को लेकर युवाओं में क्रेज बढ़ा है, पहले घर के बड़े-बुजुर्ग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को खरीदते थे. लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि युवा भी सोने में निवेश पसंद कर रहे हैं. एक सर्वे में करीब 62% जेनरेशन Z और मिलेनियल्स अब भी इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं.

स्मिटन पल्सएआई (Smytten PulseAI) के एक सर्वे से पता चलता है कि सोने पर भरोसा बरकरार है. लेकिन युवा ग्राहक जमकर सोना खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदारी के तरीके अलग हैं. पारंपरिक तरीके से हटकर युवा सोने में निवेश कर रहे हैं, खासकर कम लागत वाली सोने की खरीदारी कर रहे हैं. 

सर्वे में 5000 लोगों की रायशुमारी 

सर्वे के अनुसार भारत में निवेशकों के बीच सोना अब भी सबसे पसंदीदा निवेश का विकल्प बना हुआ है, साथ ही खरीदारी के तरीकों में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. सर्वे में 5000 लोगों की राय ली गई. जिसमें करीब 62% युवा ने कहा कि अगर आज उन्हें 25,000 रुपये निवेश करना होगा, तो सबसे पहले सोना को चुनेंगे, जबकि 16.6% म्यूचुअल फंड, 13% फिक्स्ड डिपॉजिट, 6.6% स्टॉक और 1.9% ने क्रिप्टो में निवेश की बात कही. इसका मतलब है कि सुरक्षा और भरोसे के लिहाज से सोना युवा निवेशकों के बीच टॉप विकल्प बना हुआ है.

सर्वे में यह भी सामने आया कि सोने की खरीद अब पारंपरिक फैसलों से हटकर युवा ले रहे हैं. लगभग 66.7% लोगों ने कहा कि हाल में उन्होंने जो खरीदा है, वह उनका स्वयं का फैसला है, न कि परिवार या बुजुर्गों के कहने पर. इससे यह संकेत मिलता है कि युवा निवेश को लेकर खुद फैसले ले रहे हैं, और खासकर सोने में निवेश का फैसला कर रहे हैं.

युवा निवेशक अब सोना खरीदते समय छोटे-छोटे टुकड़ों में निवेश करना पसंद कर रहे हैं. सर्वे के मुताबिक, अधिकांश लोगों ने 5 ग्राम से कम सोना खरीदा है, और 27.5% ने तो 2 ग्राम से भी कम लिया. लगभग 34.4% ने 2-5 ग्राम के बीच खरीदारी की है, जो कि यह दिखाता है कि सोना अब शादी-त्योहार जैसे खास मौकों तक सीमित नहीं रहा बल्कि नियमित निवेश और बचत का भी हिस्सा बनता जा रहा है. 

पहली सैलरी मिलते ही खरीदा सोना 

सर्वे के परिणाम बताते हैं कि पहली सैलरी या शुरुआती आय मिलने के बाद बहुत से युवा इसे सोने में निवेश के रूप में खरीदते हैं. लगभग 24.3% ने कहा कि पहली सैलरी मिलते ही उन्होंने सोना खरीदा. जबकि 23.9% ने इसे निवेश विकल्प के रूप में लिया. इससे यह भी पता चलता है कि युवा अब सोने को केवल आभूषण की तरह नहीं देखते, बल्कि निवेश का बेहतरीन विकल्प मान रहे हैं.

जहां तक युवा सोना कहां से खरीदते हैं? इस सवाल पर 38% युवाओं ने बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी चेन को प्राथमिकता दी, जबकि 34.7% ने अपने स्थानीय ज्वेलर्स से खरीदना पसंद किया. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा केवल 5.2% रहा, क्योंकि अभी भी लोगों शुद्धता को लेकर डर है.

दिलचस्प बात यह है कि 67% से अधिक युवा खरीद के बाद कुछ हद तक पछताते हैं. ज्यादातर कीमत और जानकारी की कमी को लेकर. फिर भी 84% से अधिक लोग अगले 12-24 महीनों में फिर से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, जो इस बात मजबूत करता है कि युवा निवेशकों का सोने में विश्वास अब भी मजबूत है.

 

---- समाप्त ----
