अब कितना है 24, 22 और 20 कैरेट सोने का भाव? चांदी हाई से इतनी सस्ती... Gold-Silver New Rates

सोना-चांदी की कीमतों में (Gold-Silver Rates) बीते सप्ताह काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. जहां एक ओर चांदी भरभराकर टूटती नजर आई, तो तूफानी रफ्तार से दौड़ लगाती भी दिखी. वहीं सोना भी कुछ इसी चाल से चलता हुआ नजर आया. अगर आप Gold-Silver में निवेश या इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो फिर हफ्तेभर में इनकी कीमतों में आए बदलाव (Gold-Silver Price Change) पर नजर जरूर डाल लें. चांदी बीते शुक्रवार को गिरावट के बाद भी हफ्तेभर में चमकी है, तो सोने का भाव भी उछला है. आइए जानते हैं अब कितना है 20, 22 और 24 कैरेटे गोल्ड का रेट?

और पढ़ें

उतार-चढ़ाव के बाद भी चमकी Silver

सबसे पहले बात करते हैं चांदी की कीमतों में आए बदलाव के बारे में, तो बीते एक सप्ताह में ये Silver Price काफी बदला है. बीते 2 जनवरी को एमसीएक्स पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 2,36,316 रुपये प्रति किलोग्राम था और हफ्ते के पांच कारोबारी दिनों के दौरान ये 2,59,692 रुपये तक उछली थी. हालांकि, आखिरी कारोबारी दिनों में Silver Price Fall हुआ और पिछले शुक्रवार को ये 723 रुपये की गिरावट के साथ 2,52,002 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई, लेकिन फिर भी हफ्तेभर में ये 15,686 रुपये की बढ़त में रही.

अपने हाई लेवल से चांदी इतनी सस्ती

बात चांदी की कीमत के हाई लेवल से आई गिरावट के बारे में करें, तो ये अभी भी इस स्तर से काफी सस्ती मिल रही है. जैसा कि बताया कि इसका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर उच्च स्तर (MCX Silver High) 2,59,692 रुपये प्रति किलो है और बीते शुक्रवार को ये 2,52,002 रुपये पर क्लोज हुआ था. इस हिसाब से देखें, तो अपने हाई से चांदी अभी भी 7,690 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती मिल रही है.

Advertisement

Gold Rate का क्या है हाल?

सोने का भाव देखें, तो एमसीएक्स पर 5 फरवरी की एक्सपायरी वाले Gold का वायदा भाव बीते शुक्रवार को मामूली 56 रुपये की बढ़त के साथ 1,38,875 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. हालांकि, हफ्तेभर में इसकी कीमतों में आए उछाल को देखें, तो पिछली 2 जनवरी 2025 को 10 Gram 24 Karat Gold Rate 1,35,761 रुपये था और इस हिसाब से ये पांच कारोबारी दिनों में 3114 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. हालांकि, Gold Rate Fall From High को देखें, तो इसका लाइफ टाइम हाई 1,40,465 रुपये है और इससे अभी भी सोना 1590 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता है.

घरेलू मार्केट में 10 ग्राम सोना कितने का?

एमसीएक्स के बाद अगर घरेलू मार्केट में सोना-चांदी के भाव की बात करें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक, बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन अलग-अलग क्वालिटी का Gold Rate...

सोना (क्वालिटी) गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम) 24 Karat Gold 1,37,120 रुपये/10 ग्राम 22 Karat Gold 1,33,830 रुपये/10 ग्राम 20 Karat Gold 1,22,040 रुपये/10 ग्राम 18 Karat Gold 1,11,070 रुपये/10 ग्राम 14 Karat Gold 88,440 रुपये/10 ग्राम

ज्वेलरी खरीद पर GST+Making Charge

बता दें कि IBJA की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले गोल्ड-सिल्वर रेट्स देशभर में समान होते हैं, लेकिन जब आप ज्वेलरी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तो फिर आपको इसपर लागू जीएसटी के साथ ही मेकिंग चार्ज भी देना होता है. इनके जुड़ने से कीमत में इजाफा भी देखने को मिलता है. Gold Making Charge अलग-अलग शहरों और राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं.

---- समाप्त ----