Dhanteras Gold Offers: सिर्फ 1000 रुपये में घर बैठे खरीदें 24 कैरेट प्योर गोल्ड, 51 रुपये में करें SIP भी, 30 सेकंड में हो जाएगा ऑर्डर

One Click Gold: आपको धनतेरस पर 24 कैरेट शुद्ध सोना खरीदना है, और इस भीड़-भाड़ में बाजार नहीं जाना चाहते हैं तो Paytm से महज 1000 रुपये का सोना खरीद सकते हैं. पेटीएम ओपन करते ही आपको Buy Gold का ऑप्शन मिलेगा. जहां से आप जितना मर्जी सोना खरीद सकते हैं. 

घर बैठे खरीदें प्योर गोल्ड (Photo: AI Generated)
घर बैठे खरीदें प्योर गोल्ड (Photo: AI Generated)

देश में धनतेरस की धूम है, इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है. लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है या इस भीड़-भाड़ में ज्वेलरी शॉप तक नहीं जाना चाहते हैं तो महज 30 सेकंड में घर बैठे प्योर सोना खरीद सकते हैं. ऑनलाइन गोल्ड खरीदना और आसान भी है, इसे आप जब चाहें ऑनलाइन ही बेच भी सकते हैं.

दरअसल, सोना (Gold Price) बहुत महंगा हो चुका है और आप इस धनतेरस (Dhanteras 2025) पर बहुत ज्यादा सोने में निवेश करना नहीं चाहते हैं, लेकिन परंपरा है, इसलिए खरीदने की इच्छा है. ऐसे में आप धनतेरस के शुभ अवसर पर केवल 1000 रुपये का सोना खरीद सकते हैं. इसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं.

पहला आसान तरीका: अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो उसके माध्यम से 1000 रुपये का सोना खरीद सकते हैं. पेटीएम ओपन करते ही आपको Buy Gold का ऑप्शन मिलेगा. जहां से आप जितना मर्जी सोना खरीद सकते हैं. 

उदाहरण के लिए अगर आप धनतेरस पर Paytm से 1000 रुपये का सोना खरीदते हैं तो इसके बदले आपको 0.0733g सोना मिलेगा, जो कि  3 फीसदी GST समेत होगा. आप Paytm गोल्ड से 5000 रुपये में 0.3665g, 10000 रुपये में 0.7331g और 20000 रुपये में 1.4663g प्योर 24 कैरेटे डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. 

Rs1000-  0.0733g
Rs5000-  0.3665g
Rs10000- 0.7331g
Rs20000- 1.4663g

इसके अलावा आप Paytm से डेली, वीकली या मंथली कम से कम 51 रुपये का सोना खरीद सकते हैं, जो कि एक SIP फार्मेट में होगा. कंपनी प्योर 24 कैरेट गोल्ड देती है. 51 रुपये के अलावा, 101 रुपये, 251 रुपये, 501 रुपये और 1001 रुपये में भी आप 24 कैरेट गोल्ड में SIP कर सकते हैं. बता दें, पिछले 8 साल में सोने से करीब तिगुना रिटर्न दिया है. 

Paytm पर जैसे ही आप सोना का भुगतान करेंगे. उसके बदले आपको एक पर्चेज रसीद मिलेगी. जरूरत पड़ने पर इसे आप ऑनलाइन बेच भी सकते हैं. फायदे की बात करें तो जैसे-जैसे सोने का भाव बढ़ेगा, आपका निवेश भी बढ़ता जाएगा. डिजिटल माध्यम से खरीदा गया सोना 24 कैरेट शुद्ध होता है.

दूसरा आसान तरीका: आप MMTC-PAMP की ऑफिशिलय वेबसाइट से घर बैठे प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं. MMTC-PAMP देश की एकमात्र LBMA मान्यता प्राप्त गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है. यह ग्राहकों को सोना खरीदने, बेचने या रिडीम करने की सुविधा देता है. इसके तहत ग्राहक 999.9 शुद्धता वाला सर्टिफाइड सोना बाजार के कम कीमत पर खरीद सकते हैं. जिसे आप घर तक डिलीवरी भी करा सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदना होगा. पेटीएम के अलावा कई ऐसे मोबाइल वॉलेट प्लेटफॉर्म हैं, जो ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं.

कई और भी हैं विकल्प

गौरतलब है कि डिजिटली गोल्ड खरीदना सबसे आसान तरीका है. कई बैंक, मोबाइल वॉलेट और ब्रोकरेज कंपनियां एमएमटीसी-पीएएमपी या सेफगोल्ड के साथ टाइअप कर अपने ऐप के जरिए गोल्ड की बिक्री करती हैं. इसके अलावा आप शेयर बाजार में कमोडिटी एक्सचेंज के तहत भी गोल्ड की खरीद-बिक्री कर सकते हैं.

साथ ही, Flipkart और Amazon पर गोल्ड क्वाइन समेत ज्वेलरी खरीद सकते हैं. साथ ही तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, PC ज्वेलर्स की वेबसाइट से आप ज्वेलरी और सोने-चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं.

