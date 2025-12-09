scorecardresearch
 
Defence Stocks: एक्सपर्ट को पसंद हैं ये 3 डिफेंस स्टॉक्स, कहा- अभी खरीदने का है मौका

डिफेंस स्टॉक्स BEL, HAL और BDL को लेकर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं. एक रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म (MOFSL) ने इन तीनों शेयरों पर ‘Buy’ कॉल दोहराई है. ब्रोकरेज को लंबी अवधि में ये स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं. 

डिफेंस स्टॉक्स को लेकर ब्रोकरेज बुलिश (Photo: ITG)
पिछले कुछ समय से डिफेंस स्टॉक्स (Defence Stocks) दबाव में दिख रहे हैं, लॉर्जकैप डिफेंस स्टॉक भी तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार का डिफेंस सेक्टर पर पूरा फोकस है. इसलिए भले ही अभी डिफेंस स्टॉक्स कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि में तेजी की संभावनाएं बनी हुई हैं. 
 
खासतौर पर BEL, HAL और BDL को लेकर ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रहे हैं. एक रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal Financial Services Ltd (MOFSL) ने इन तीनों शेयरों पर ‘Buy’ कॉल दोहराई है. ब्रोकरेज को लंबी अवधि में ये स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं. 

क्यों BEL, HAL और BDL के शेयर पसंद? 
BEL (Bharat Electronics Ltd): यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा-उपकरणों में काम करती है, और उसका ऑर्डर-बैकलॉग (order-pipeline) फिलहाल काफी मजबूत है. MOFSL ने BEL को अपना टॉप पिक बताया है. इस साल अब तक इस शेयर ने करीब 32 फीसदी का रिटर्न दिया है. 

HAL (Hindustan Aeronautics Ltd): हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का काम विमान, हेलिकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और  रक्षा संबंधी उपकरणों का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करना है. सरकार की रक्षा खरीद और विमान प्रणालियों की घरेलू उत्पादन नीति (Make in India) से HAL को फायदा मिलने की उम्मीद है. इस शेयर ने साल 2025 में महज 2 फीसदी रिटर्न दिया है.

BDL (Bharat Dynamics Ltd): यह कंपनी मिसाइल और हथियार प्रणाली बनाती है. भारत की रक्षा जरूरतों, मिसाइल ऑर्डर, और आधुनिक हथियार प्रणालियों की मांग तेज होने से BDL की स्थिति मजबूत है. MOFSL ने लंबी अवधि के लिए BDL पर भरोसा जताया है. इस स्टॉक ने साल 2025 में करीब 25 फीसदी का रिटर्न दिया है. 

विश्लेषकों का कहना है कि रक्षा क्षेत्र अब केवल सरकारी खर्च या रक्षा बजट तक सीमित नहीं है, कंई कंपनियों के ऑर्डर बुक मजबूत हैं. कई कंपनियां निर्यात भी कर रही हैं, जो इस सेक्टर को आत्मनिर्भर बना रहा है. 

इसलिए ब्रोकरेज ने BEL, HAL और BDL में एक साल से 3 साल तक के लिए निवेश की सलाह दी है. अगर ये कंपनियां ऑर्डर समय पर पूरा करती हैं. हालांकि इस सेक्टर में निवेशकों के लिए कई चुनौतियां भी हैं. लंबे ऑर्डर-साइकिल, सरकार के फैसलों पर निर्भरता, और सप्लाई-चेन, लाइसेंस, अप्रूवल्स जैसे जटिलताएं बनी रहती हैं. 

ऐसे में अगर आप इस सेक्टर में दांव लगाना चाहते हैं, कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया रखें. इसके अलावा पोर्टफोलियो को डायवर्सीफाई करें, ताकि कम जोखिम हो.

