हाथी का जन्मदिन, Happy Birthday गूंजा तो गजराज ने ऐसे कहा 'शुक्रिया', आनंद महिंद्रा भी कायल!

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते हैं. ट्विटर पर वो अपने दिलचस्प ट्वीट और कमेंट से लगातार छाए रहते हैं. आनंद महिंद्रा अलग-अलग चीजों को लेकर ट्वीट करते हैं और उसपर अपनी राय भी रखते हैं. उनके कई ट्वीट काफी मोटिवेशनल होते हैं, तो कई बेहद ही मजेदार. एक ताजा ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने एक हाथी का वीडियो शेयर किया है, जिसमें लोग हाथी का बर्थडे (Elephant Birthday) मना रहे हैं. लोग हाथी को घेरकर खड़े हैं और हैपी बर्थडे का शोर से सुनाई दे रहा है.

महिंद्रा को पसंद आया हाथी का अंदाज

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे बताया गया है कि यह क्लिप तिरुवनाइकवल मंदिर (तमिलनाडु) का है, जहां अकिला नाम के हाथी का बर्थडे (Elephant Birthday) मनाया गया. ये वीडियो हाथी के जन्मदिन के समारोह का है. मुझे उसका ठेठ देसी अंदाज और उसका सिर हिलाना पसंद आया. यह देखने के लिए एक अच्छी क्लिप है. अगर आप भी कभी खुश रहना चाहते हैं तो.

आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में हाथी के सामने फलों से भरा एक थाल रखा है. इसमें से हाथी एक-एक कर फलों को अपनी सूंड से उठाकर खा रहा है. ये देखकर आसपास खड़ लोगो जोर-जोर से हैपी बर्थडे टू यू बोल रहे हैं. हाथी को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और लोगों के शोर पर वो भी धीरे-धीरे अपना सिर हिला रहा है. हाथी का धीरे-धीरे सिर हिलना आनंद महिंद्रा को खूब भाया है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है.

I’m told this clip is from the Thiruvaanaikaval temple (Tamil Nadu) Akhila the elephant’s birthday celebration. I love her typical desi, sideways shake of the head. And her happiness is infectious… A good clip to watch if you ever need cheering up… pic.twitter.com/0UWVzXLhWr