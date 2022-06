Anand Mahindra Tweet: 40 सेकंड तक मुर्गे ने निकाला अनोखा सुर, फिर हो गया चित!

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया (Social Media) खासकर ट्विटर (Twitter) पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके दिलचस्प ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स (Social Media Users) को खूब भाते भी हैं. कई बार उनके ट्वीट मोटिवेशनल (Anand Mahindra Motivational Tweet) होते हैं तो कभी-कभी वे फनी पोस्ट (Anand Mahindra Funny Post) भी अपडेट किया करते हैं. एक ताजा ट्वीट में महिंद्रा ने एक मुर्गे का वीडियो शेयर किया है, जो अजीब तरीके से सुर लगा रहा है और कुछ सेकेंड में भरभरा कर गिर जा रहा है.

आनंद महिंद्रा ने पूछा 'मोरल ऑफ दी स्टोरी'

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'ये मेरे सिग्नल वंडर बॉक्स (Signal Wonder Box) में मिला. मैं इस पूरी कहानी का संदेश समझने का प्रयास कर रहा था. फिर मैंने सोचा कि इस मुर्गे की कहानी की सीख के बारे में लोगों से राय जुटाना ज्यादा दिलचस्प होगा. आप लोग इस बारे में अपने इनपुट दीजिए.' महिंद्रा का यह ट्वीट तुरंत ही लोगों की टिप्पणियां बटोरने लगा. कुछ ही देर में पोस्ट पर सैकड़ों रिएक्शन जमा हो गए.

In my #SignalWonderbox. I was trying to figure out the moral of this story. 😊 I then thought it would be far more interesting to crowdsource the best lesson to learn from this rooster’s tale. Your inputs please… pic.twitter.com/u1uSx0Doxp