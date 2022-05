Anand Mahindra किसके लिए बोले- ये गाड़ी उड़ाने के लिए Rohit Shetty को चाहिए न्यूक्लियर बम!

आनंद महिंद्रा अक्सर ट्विटर पर अपने मजेदार कमेंट से लोगों का दिल जीत लेते हैं. हाल में उन्होंने एक मीम शेयर किया, साथ में लिखा अगर रोहित शेट्टी उनकी कंपनी की नई एसयूवी को उड़ाना चाहते हैं, तो उन्हें न्यूक्लियर बम चाहिएगा.

दरअसल ये मीम उनके एक फॉलोअर ने नई Mahindra Scorpio-N के टीजर को लेकर किया था. रोहित बिश्नोई नाम के यूजर ने अपने पोस्ट से ये कहने की कोशिश की कि महिंद्रा की नई एसयूवी आ गई है, तो रोहित शेट्टी अभी गाड़ी उड़ाने के बारे में सोच रहे होंगे. साथ में उन्होंने जॉनी लीवर के फेमस डॉयलॉग- अभी मजा आएगा ना भिड़ू है, का मीम भी शेयर किया था.

'रोहित शेट्टी को चाहिएगा न्यूक्लियर बम'

इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'रोहित शेट्टी जी, इस गाड़ी को उड़ाने के लिए आप को एक न्यूक्लियर बम की आवश्यकता होगी.'

Rohit Shetty ji, is gaadi ko udaane ke liye aap ko ek nuclear bomb ki aavashyakata hogi…🙂 #BigDaddyOfSUVs #MahindraScorpioN https://t.co/wfmVihUvoE

रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में कारों को उड़ाने के लिए काफी फेमस हैं और इसे लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर कई मीम वायरल होते रहते हैं. उनकी फिल्म 'गोलमाल 3' के एक सीन में वह कार को उड़ाकर झूले के ऊपर पहुंचा देते हैं.

अमिताभ बच्चन ने दी है आवाज

नई Mahindra Scorpio-N का कंपनी ने जो टीजर लॉन्च किया है, उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज है. इस टीजर में वो गाड़ी के लिए कहते हैं- मुबारक हो, बाप हुआ है! नाम है N...Scorpio N.

T 4290 - Thrilled to present this collaboration & partnership with @MahindraAuto @AnandMahindra ..#BigDaddyOfSUVs #MahindraScorpio https://t.co/Wni4EAy6gJ