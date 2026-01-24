scorecardresearch
 
सर्विस अपार्टमेंट क्या है, ये होटल और सामान्य फ्लैट से कैसे अलग होता है

होटल की लग्जरी और घर के सुकून के बीच का बेहतरीन मेल है 'सर्विस अपार्टमेंट', जो आजकल यात्रियों और प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बन गया है. लंबी यात्राओं या बिजनेस ट्रिप्स के लिए यह विकल्प सामान्य फ्लैट और महंगे होटलों के मुकाबले कहीं अधिक किफायती और आरामदायक साबित होता है.

सर्विस अपार्टमेंट के क्या हैं फायदे (Photo-ITG)
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक लाइफस्टाइल में रहने के विकल्पों में काफी बदलाव आया है. अब लोग केवल होटल या किराए के मकान तक सीमित नहीं हैं. 'सर्विस अपार्टमेंट' एक ऐसा विकल्प बनकर उभरा है, जिसने यात्रियों और पेशेवरों के रहने के अनुभव को बदल दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सामान्य घरों से कैसे अलग है.

एक सर्विस अपार्टमेंट मूल रूप से पूरी तरह से सुसज्जित (Fully Furnished) आवास होता है, जो छोटी या लंबी अवधि के प्रवास के लिए उपलब्ध होता है. मतलब ये  घर और होटल का एक अनूठा मिश्रण है. यहां आपको एक घर की तरह बेडरूम, लिविंग रूम और अपनी रसोई मिलती है, जबकि हाउसकीपिंग, वाई-फाई और लॉन्ड्री जैसी सेवाएं होटल की तरह दी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: नरेला में फ्लैट्स की बंपर सेल, एक हफ्ते में DDA के  65% फ्लैट बिक गए

सर्विस अपार्टमेंट और सामान्य फ्लैट में बुनियादी अंतर

एक सामान्य फ्लैट और सर्विस अपार्टमेंट में सबसे बड़ा अंतर सुविधाओं और प्रबंधन का होता है. जहां एक सामान्य फ्लैट लेने पर आपको फर्नीचर, बिजली का कनेक्शन, इंटरनेट और रख-रखाव की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, वहीं सर्विस अपार्टमेंट में ये सभी चीजें पहले से तैयार मिलती हैं. सामान्य फ्लैट आमतौर पर लंबे समय के लिए किराए पर दिए जाते हैं, जबकि सर्विस अपार्टमेंट को आप एक दिन, एक हफ्ते या कुछ महीनों के लिए भी बुक कर सकते हैं.

होटल की तुलना में क्यों बेहतर है सर्विस अपार्टमेंट?

होटल और सर्विस अपार्टमेंट में चुनाव करना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन कुछ बिंदु इसे होटल से बेहतर बनाते हैं. होटल में आपको हर छोटी चीज के लिए रूम सर्विस पर निर्भर रहना पड़ता है. सर्विस अपार्टमेंट में खुद का किचन होता है, जहां आप अपनी पसंद का खाना बना सकते हैं, जो स्वास्थ्य और बजट दोनों के लिए अच्छा है.

एक होटल का कमरा सिर्फ सोने तक सीमित होता है, जबकि यहां आपको अलग लिविंग और डाइनिंग एरिया मिलता है. यह होटल के कमरे की तुलना में 30% से 50% तक अधिक जगह प्रदान करता है. अगर आप लंबी अवधि के लिए रुक रहे हैं, तो सर्विस अपार्टमेंट होटल के मुकाबले 20-25% तक सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि इनमें प्रति व्यक्ति के बजाय प्रति अपार्टमेंट किराया देना होता है.

किन लोगों के लिए बेहतर है सर्विस अपार्टमेंट

सर्विस अपार्टमेंट हर किसी के लिए नहीं बल्कि विशिष्ट जरूरतों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो लोग प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर जाते हैं और उन्हें घर जैसा माहौल चाहिए होता है. वहीं जो लोग नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और स्थायी घर मिलने तक एक सुरक्षित और आरामदायक जगह चाहते हैं. भारत में इलाज के लिए आने वाले विदेशी मरीज और उनके परिजन, जिन्हें लंबी अवधि तक रुकना और खुद खाना बनाना होता है उनके लिए ये बेहतर विकल्प है. 

बाजार में अलग-अलग श्रेणियों के सर्विस अपार्टमेंट मौजूद हैं. इनमें 'एक्सटेंडेड स्टे होटल्स' (Extended Stay Hotels) होते हैं जो केवल लंबी अवधि के लिए होते हैं. वहीं 'कॉरपोरेट हाउसिंग' विशेष रूप से कंपनियों के कर्मचारियों के लिए तैयार किए जाते हैं. कुछ अपार्टमेंट 'प्रीमियम/लग्जरी श्रेणी के होते हैं, जहां स्विमिंग पूल, जिम और दरबान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं.


यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अब बनेगा 'ग्रेटर वाराणसी', निवेश पर मिलेगा बंपर मुनाफा!

