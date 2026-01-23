scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

नरेला में फ्लैट्स की बंपर सेल, एक हफ्ते में DDA के  65% फ्लैट बिक गए

बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में वर्षों से ठहरे पड़े फ्लैट्स को आखिरकार खरीदार मिल गए हैं. जिन इलाकों में पहले निवेशक कदम रखने से भी हिचकते थे, वहां अब बुकिंग की रफ्तार चौंकाने वाली है.

Advertisement
X
नरेला में DDA फ्लैट्स की मची लूट (Photo: Pexels)
नरेला में DDA फ्लैट्स की मची लूट (Photo: Pexels)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में कुछ दिन ज्यादातर फ्लैट बिक गए हैं. जिस इलाके में डीडीए सालों से खरीदार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, वहां 'कर्मयोगी आवास योजना 2025' ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. 14 जनवरी को बुकिंग शुरू होने के मात्र एक सप्ताह के भीतर, इस योजना के तहत पेश किए गए कुल 1,165 फ्लैटों में से लगभग 65% फ्लैट बिक चुके हैं. यह पहली बार है जब नरेला जैसे क्षेत्र में प्रीमियम कैटेगरी के फ्लैटों को लेकर इतनी जबरदस्त दिलचस्पी देखी गई है.

यह भी पढ़ें: क्या भारत में सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं 3BHK फ्लैट, 20 लाख की सैलरी भी पड़ी कम

सरकारी कर्मचारियों के लिए 25% की भारी छूट

सम्बंधित ख़बरें

गुरुग्राम में फ्लैट या प्लॉट खरीदने से पहले यह चेतावनी ज़रूर पढ़ें
गुरुग्राम में घर लेने वालों को HRERA की चेतावनी, गलत ब्रोकर से डील पर डूब सकता है पैसा
वाराणसी में बन रही है नई टाउनशिप
ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर अब बनेगा 'ग्रेटर वाराणसी', निवेश पर मिलेगा बंपर मुनाफा!
नजफगढ़ ड्रेन में आधुनिक ड्रेजिंग अभियान शुरू (Photo: PTI)
यमुना में बढ़ा अमोनिया का लेवल, राजधानी के कई इलाकों में गहराया जल संकट
Delhi AIIMS
मरीजों के बेबस परिवार, इंतजार और सर्दी की मार... दिल्ली AIIMS के बाहर मैंने क्या देखा
delhi rape with minor
दिल्ली में गुलाब बेचने वाली मासूम से रेप, 300 CCTV की मदद से आरोपी गिरफ्तार

यह विशेष आवास योजना पिछले महीने विशेष रूप से कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इन "रेडी-टू-मूव-इन" फ्लैटों पर मिलने वाला सीधा 25% का डिस्काउंट है. रियायती दरों और बेहतर सुविधाओं के कारण ही यह प्रोजेक्ट उन खरीदारों को आकर्षित करने में सफल रहा, जो अब तक नरेला में निवेश करने से कतरा रहे थे.

बुकिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो किफायती वर्ग के 1-BHK फ्लैट्स की मांग सबसे अधिक रही. योजना के तहत कुल 319 एक बेडरूम वाले फ्लैट पेश किए गए थे, जो बुकिंग के पहले ही दिन पूरी तरह सोल्ड-आउट हो गए. इन फ्लैटों की बिक्री से डीडीए ने लगभग 108 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में गिरी घरों की सेल, इन शहरों में लोगों ने खूब खरीदी प्रॉपर्टी

प्रीमियम कैटेगरी में भी बढ़ी दिलचस्पी

नरेला में आमतौर पर 2-BHK और 3-BHK फ्लैट्स बेचना एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन इस बार रुझान बदला हुआ है. आंकड़ों 2-BHK 552 इकाइयों में से 333 फ्लैट बुक हो चुके हैं, जिससे 266 करोड़ रुपये की कमाई हुई. वहीं 3BHK के 271 प्रीमियम फ्लैटों में से 106 बिक गए हैं, जिसने 115 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है. कुल मिलाकर, अब तक सभी सेगमेंट से डीडीए को 489 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement