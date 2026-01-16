scorecardresearch
 
न्यूजीलैंड में ₹45 करोड़ में आलीशान विला, गुरुग्राम में 'साफ हवा' भी नहीं... वीडियो वायरल

करोड़ों का निवेश, फिर भी सांसों पर संकट? सोशल मीडिया पर वायरल एक नए वीडियो ने भारतीय रियल एस्टेट की चमक-धमक और गुरुग्राम जैसे शहरों के बुनियादी ढांचे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. न्यूज़ीलैंड के क्राइस्टचर्च से आए इस वीडियो ने देश के पॉश इलाकों में घर खरीदने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

गुरुग्राम में आसमान छू रही हैं प्रॉपर्टी की कीमतें (Photo-ITG)
क्या भारत के बड़े शहरों में घर खरीदना अब विदेशों से भी महंगा हो गया है? हाल ही में एक भारतीय शख्स द्वारा साझा किया गया एक वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वीडियो में शख्स ने न्यूजीलैंड और भारत की प्रॉपर्टी की कीमतों की सीधी तुलना की है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. लोग न केवल घरों की कीमतों, बल्कि जीवन स्तर और शहरों के बुनियादी ढांचे को लेकर भी अपनी राय रख रहे हैं.

न्यूज़ीलैंड के क्राइस्टचर्च से आए इस वीडियो ने देश के पॉश इलाकों में घर खरीदने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर गौतम मलिक नाम के एक यूजर ने शेयर किया है, जिसमें वे न्यूज़ीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक विशाल और भव्य विला के सामने खड़े नजर आ रहे हैं.

गुरुग्राम से की तुलना

वीडियो में मलिक दावा करते हैं कि उनके पीछे दिख रही इस शानदार प्रॉपर्टी की कीमत लगभग ₹45 करोड़ है. इसके बाद वे इसकी तुलना भारत के रियल एस्टेट बाजार से करते हुए एक चौंकाने वाली बात कहते हैं. मलिक का कहना है कि जितनी कीमत में न्यूज़ीलैंड में यह आलीशान विला मिल रहा है, उतने पैसे में गुरुग्राम के कुछ पॉश इलाकों में आज के समय में एक ढंग का फ्लैट खरीदना भी मुमकिन नहीं है.

वीडियो में मलिक न्यूज़ीलैंड की प्रॉपर्टी के उन फायदों को गिनाते हैं जो उनके अनुसार वहां के निवेश को बेहतर बनाते हैं. उनका कहना है कि इस कीमत में न केवल एक घर मिलता है, बल्कि प्राकृतिक खूबसूरती, बेहतर नागरिक समझ, जलभकी समस्या से मुक्ति और शुद्ध हवा भी शामिल है.

गौतम मलिक की यह टिप्पणी भारत के शहरी जीवन और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में मिलने वाली जीवनशैली के बीच एक बड़ा अंतर पेश करती है. वे सीधे तौर पर यह सवाल उठाते हैं कि भारत में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी क्या हमें बुनियादी सुविधाएं और एक स्वच्छ वातावरण मिल पा रहा है, जो न्यूज़ीलैंड में एक सामान्य जीवन का हिस्सा हैं.

लोग कर रहे हैं कमेंट

इस वीडियो पर लोग भी खूब कमेंट कर रहे हैं एक यूजर का कहना है कि गुरुग्राम में ठंड में प्रदूषण और बारिश में बाढ़ झेलनी पड़ती है. 

