जेपी विश टाउन के 6,000 घर खरीदारों का सालों का इंतजार खत्म, जल्द मिलेगा फ्लैट

नोएडा के सेक्टर-128 स्थित ‘जेपी विश टाउन’ (Jaypee Wish Town) के उन हजारों घर खरीदारों के लिए साल 2026 की शुरुआत राहत वाली खबर के साथ हुई है, जो एक दशक से भी ज्यादा समय से अपने सपनों के घर की चाबी मिलने का इंतजार कर रहे थे. रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी सुरक्षा ग्रुप (Suraksha Group) ने इस मेगा टाउनशिप के करीब 5,989 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जिससे अब हजारों परिवारों के 'गृह प्रवेश' का रास्ता साफ हो गया है.

सुरक्षा ग्रुप ने जेपी विश टाउन के विशाल परिसर में फैले 63 अलग-अलग टावरों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इन टावरों में कुल 5,989 फ्लैट्स हैं. एक समय में खंडहर और अधूरे ढांचे के रूप में दिखने वाले ये टावर अब पूरी तरह तैयार हैं. सुरक्षा ग्रुप ने न केवल ढांचा खड़ा किया है, बल्कि बुनियादी सुविधाओं और फिनिशिंग पर भी ध्यान दिया है ताकि खरीदारों को रहने लायक माहौल मिल सके. 3,135 यूनिट्स के लिए OC (ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट) जारी हो चुका है, जिससे इन घरों में तुरंत पजेशन मिल सकता है. बाकी 2,854 यूनिट्स के OC के लिए आवेदन भी किया जा चुका है और आने वाले हफ्तों में वो भी मिलने की उम्मीद है.

घर खरीदारों को बड़ी राहत



इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद लंबे समय से अटके घरों का ये निर्माण खत्म होना टाउनशिप के बायर्स के लिए भी नए साल पर उम्मीद की नई किरण लेकर आया है. पहले चरण में 31 टावरों के घर अब कब्जे के लिए तैयार हैं और बाकी फ्लैट्स के OC भी जल्द मिलने की संभावना है जिससे दूसरे अधूरे प्रोजेक्ट्स के भी जल्द पूरा होने की संभावना बढ़ी है.

नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट को फ़ायदा!

‘जेपी विश टाउन’ नोएडा का एक बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है, इसमें पहले लाखों का निवेश करके घर खरीदे गए थे. लेकिन कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक रुका रहने से घर खरीददारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. अब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होने से ताज एक्सप्रेसवे पर रियल एस्टेट सेक्टर को नई डिमांड आने का भरोसा है. इससे मार्केट के सेंटिमेंट सुधरेंगे और नोएडा में नया निवेश बढ़ने के भी आसार हैं. सुरक्षा ग्रुप ने प्रोजेक्ट को टेकओवर करके काम तेज गति से पूरा किया है, जिससे सालों से फंसे हुए खरीदारों को नई उम्मीद मिली है. हालांकि ये महज एक शुरुआत है और अभी काफ़ी फ़्लैट्स का निर्माण पूरा होना बाकी है. ऐसे में सुरक्षा ग्रुप को सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

