अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन, करोड़ों की जमीन और कई फ्लैट के थे मालिक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया है. लैंडिंग से महज 3 किलोमीटर पहले हुए इस क्रैश में विमान आग का गोला बन गया, जिसमें सवार अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की जान चली गई.

बुधवार सुबह हुई अजित पवार की मौत (Photo-ITG)
28 जनवरी की सुबह भारतीय राजनीति के लिए बेहद दुख खबर लेकर आई. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. अजित पवार न केवल अपनी प्रशासनिक पकड़, बल्कि अपनी विशाल संपत्ति और आलीशान जीवनशैली के लिए भी जाने जाते थे. चुनावी हलफनामों और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे अपने पीछे करोड़ों की चल-अचल संपत्ति छोड़ गए हैं. 

अजित पवार रेजिडेंशियल के साथ-साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी के भी मालिक थे.चुनावी हलफनामे के मुताबिक अजित पवार और उनकी पत्नी के पास 13.21 करोड़ की एंग्रीक्लचर लैंड हैं. साथ ही 37 करोड़ रुपये की नान एग्रीकल्चर लैंड भी है. उनके नाम 11 करोड़ से ज्यादा कीमत की कमर्शियल प्रॉपर्टी है. उनके घरों की बात करें तो 3-3 करोड़ रुपये के 2 घर और एक घर 2 करोड़ रुपये का है. वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा के पास करीब 22 करोड़ रुपये से ज्यादा के 4 फ्लैट हैं. 

देवगिरी बंगला था खास 

चश्मदीद ने बयां किया बारामती क्रैश का खौफनाक मंजर.(Photo:ITG/PTI)
'हमने कंबल से ढके शवों के टुकड़े', चश्मदीद ने बयां किया प्लेन क्रैश का मंजर

अजित पवार को मुंबई के मालाबार हिल स्थित देवगिरी बंगले से काफी लगाव था, ये उनका आधिकारिक निवास भी रहा है. जहां उन्होंने काफी वक्त बिताया. ये सिर्फ घर नहीं बल्कि पावर सेंटर माना जाता है. मुंबई के सबसे महंगे इलाके में स्थित ये बंगला कई राजनीतिक फैसलों का गवाह भी रहा है.     

बारामती से अजित पवार का खास जुड़ाव

भले ही मुंबई सत्ता का केंद्र रहा हो, लेकिन अजित पवार का दिल हमेशा बारामती में ही बसता था. बारामती स्थित उनका निवास उनकी असली ताकत और पहचान का प्रतीक है. बारामती का घर उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और विकास की गाथा का गवाह था. जिस बारामती को उन्होंने अपने खून-पसीने से सींचा, वहीं उतरते समय उनका विमान हादसे का शिकार हो गया. 


यह भी पढ़ें: हर तरफ मलबा, धुआं, ब‍िखरी लाशें; देखें अजित पवार के प्लेन क्रैश से जुड़े 10 वीडियो

---- समाप्त ----
