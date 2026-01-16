रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा ऑर्डर... रॉकेट बना ये शेयर, 9% उछला भाव!

शेयर बाजार में सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शानदार तेजी आई है, जिस कारण कई शेयरों में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है. खासकर स्‍मॉल सेक्‍टर की कंपनियों के शेयरों में तगड़ी उछाल आई है. इसी बीच, स्‍मॉलकैप सेक्‍टर की एक डिफेंस कंपनी ने भी गजब उछाल दिखाई है, क्‍योंकि इसे रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा ऑर्डर मिला है.

शुक्रवार के कारोबार में ZEN Technologies Ltd के शेयरों में 9.42 प्रतिशत की तेजी आई और वे 1,344.30 रुपये पर पहुंच गया. ख्‍बार लिखे जाने तक शेयर 8.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,332.20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. इस स्तर पर, पिछले छह महीनों में इसके शेयरों में 27.20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा ऑर्डर

जेन टेक्‍नॉजीज के शेयरों में उछाल की बड़ी वजह रक्षा मंत्रालय से लगभग 404 करोड़ रुपये का मिला ऑर्डर है. SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत एक नियामक फाइलिंग में ZEN टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से GST सहित कुल 404 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं.

टेक्निकल लेवल पर कैसा है ये शेयर

कंपनी के अनुसार, इन ऑर्डरों में एंटी-ड्रोन सिस्टम/काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) की आपूर्ति के लिए 332 करोड़ रुपये और ट्रेनिंग सिमुलेटर और उपकरणों के लिए 72 करोड़ रुपये शामिल हैं. टेक्निकल लेवल पर स्टॉक 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन और 50-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन के एसएमए से नीचे है. 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 50.66 पर है. 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर का मान ओवरबॉट माना जाता है.

बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, जेन टेक का स्टैंडअलोन और समेकित प्राइस टू अर्निंग (पी/ई) रेशियो क्रमशः 58.36 और 44.48 है, जबकि बुक वैल्‍यू (पी/बी) रेशियो 7.72 है. कंपनी ने प्रति शेयर स्टैंडअलोन और समेकित आय (EPS) क्रमशः 22.91 और 30.06 दर्ज की, जबकि इक्विटी पर प्रतिफल (ROE) 13.22 रहा.ट्रेंडलाइन के अनुसार, इस स्टॉक का एक वर्षीय बीटा 1.34 है, जो उच्च अस्थिरता को दर्शाता है.

शेयरों का प्रदर्शन

ZEN Tech के शेयर 6 महीने में 28 फीसदी टूट गए हैं, जबकि जनवरी 2026 के दौरान इस शेयर में 3 फीसदी की गिरावट आई है. एक साल में यह शेयर 41 फीसदी नीचे आया है. हालांकि 5 साल के दौरान इस शेयर में 1200 फीसदी की उछाल आई है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

