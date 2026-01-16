scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा ऑर्डर... रॉकेट बना ये शेयर, 9% उछला भाव!

रक्षा मंत्रालय से डिफेंस सेक्‍टर की एक कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, जिस कारण इस कंपनी के शेयरों में शानदार तेजी आई है. यह शेयर 9 फीसदी से ज्‍यादा चढ़ चुका है.

Advertisement
X
डिफेंस शेयर में शानदार तेजी. (Photo: File/PIB India)
डिफेंस शेयर में शानदार तेजी. (Photo: File/PIB India)

शेयर बाजार में सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन शानदार तेजी आई है, जिस कारण कई शेयरों में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है. खासकर स्‍मॉल सेक्‍टर की कंपनियों के शेयरों में तगड़ी उछाल आई है. इसी बीच, स्‍मॉलकैप सेक्‍टर की एक डिफेंस कंपनी ने भी गजब उछाल दिखाई है, क्‍योंकि इसे रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा ऑर्डर मिला है. 

शुक्रवार के कारोबार में ZEN Technologies Ltd के शेयरों में 9.42 प्रतिशत की तेजी आई और वे 1,344.30 रुपये पर पहुंच गया. ख्‍बार लिखे जाने तक शेयर 8.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,332.20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. इस स्तर पर, पिछले छह महीनों में इसके शेयरों में 27.20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. 

रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा ऑर्डर
जेन टेक्‍नॉजीज के शेयरों में उछाल की बड़ी वजह रक्षा मंत्रालय से लगभग 404 करोड़ रुपये का मिला ऑर्डर है. SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत एक नियामक फाइलिंग में ZEN टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से GST सहित कुल 404 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Rally
ये 3 कारण... शेयर बाजार बमबम, सेंसेक्‍स 550 अंक उछला, 17% तक चढ़े ये स्‍टॉक्‍स
Stock Market Crash
3 महीने में 7000 रुपये सस्‍ता... अभी और टूटेगा ये चर्चित शेयर, बेचने की सलाह
Donald Trump
टैरिफ पर आज फैसले की रात, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आदेश आने पर क्या-क्या होगा?
प्रमोटर्स के हिस्‍सा बेचने की खबर... फिर बिखर गया ये शेयर, 125 पर आया भाव!
Stock Market Crash
बड़ी गिरावट... लिस्टिंग पर 55,680 रुपये का नुकसान, शेयर बेचकर भागने लगे लोग!

टेक्निकल लेवल पर कैसा है ये शेयर 
कंपनी के अनुसार, इन ऑर्डरों में एंटी-ड्रोन सिस्टम/काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) की आपूर्ति के लिए 332 करोड़ रुपये और ट्रेनिंग सिमुलेटर और उपकरणों के लिए 72 करोड़ रुपये शामिल हैं. टेक्निकल लेवल पर स्टॉक 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन और 50-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन के एसएमए से नीचे है. 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 50.66 पर है. 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर का मान ओवरबॉट माना जाता है.

Advertisement

बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, जेन टेक का स्टैंडअलोन और समेकित प्राइस टू अर्निंग (पी/ई) रेशियो क्रमशः 58.36 और 44.48 है, जबकि बुक वैल्‍यू  (पी/बी) रेशियो 7.72 है. कंपनी ने प्रति शेयर स्टैंडअलोन और समेकित आय (EPS) क्रमशः 22.91 और 30.06 दर्ज की, जबकि इक्विटी पर प्रतिफल (ROE) 13.22 रहा.ट्रेंडलाइन के अनुसार, इस स्टॉक का एक वर्षीय बीटा 1.34 है, जो उच्च अस्थिरता को दर्शाता है. 

शेयरों का प्रदर्शन
ZEN Tech के शेयर 6 महीने में 28 फीसदी टूट गए हैं, जबकि जनवरी 2026 के दौरान इस शेयर में 3 फीसदी की गिरावट आई है. एक साल में यह शेयर 41 फीसदी नीचे आया है. हालांकि 5 साल के दौरान इस शेयर में 1200 फीसदी की उछाल आई है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement