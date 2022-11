11 रुपये वाला शेयर 86000 के पार, जानिए MRF क्यों है भारत का सबसे महंगा स्टॉक!

1993 में जिस MRF के एक शेयर की कीमत 11 रुपये थी, आज वो भारत का सबसे महंगा शेयर है. टॉय बैलून बनाने से शुरू हुई एक कंपनी ने कैसे अपने निवेशकों को करोड़पति बनाया, ये भी भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास के पन्नों में दर्ज है.

why mrf share is so expensive