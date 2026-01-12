scorecardresearch
 
'मैं ट्रंप से डरने वाला नहीं हूं...', US अधिकारी ने खोला मोर्चा, कहा- जांच तो बहाना है!

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने अपने ऊपर आपराधिक जांच के मामले को ट्रंप प्रशासन द्वारा ब्याज दर निर्धारण के लिए डाले गए दबाव से जोड़ा और कहा कि वे इसके आगे झुकेंगे नहीं.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल पर आपराधिक जांच (Photo: Reuters)
अमेरिका (America) में सबकुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है. खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) के बीच लंबे समय से जारी टकराव बढ़ता जा रहा है. फेड चीफ के रविवार को जारी एक बयान ने उस समय हलचल बढ़ा दी, जब उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की गई है. उन्होंने इसे लेकर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि इस तरह की धमकी अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर ब्याज दर (US Policy Rates) से जुड़े फैसलों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश है और वे झुकेंगे नहीं. 

FED चेयरमैन पर आपराधिक जांच! 
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बढ़ते टकराव के बीच फेडरल अभियोजकों ने FED Chairman Jerome Powell के खिलाफ एक आपराधिक जांच शुरू की है. पॉवेल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बीते शुक्रवार को न्याय विभाग ने फेडरल रिजर्व को ग्रैंड जूरी के सम्मन जारी किए, जिसमें जून 2025 में सीनेट बैंकिंग समिति के समक्ष मेरी गवाही से संबंधित आपराधिक अभियोग की धमकी दी गई है. इस जांच से जेरोम पॉवेल के खिलाफ एक नया कानूनी मोर्चा खुल गया है.

हालांकि, फेड चेयरमैन पॉवेल ने चेतावनी दी है कि इस कार्रवाई को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी, चाहे फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष ही क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है. लेकिन इस कार्रवाई को प्रशासन की धमकियों और निरंतर दबाव के संदर्भ में देखने की जरूरत है. 

पॉवेल बोले- 'ये ब्याज दरों से जुड़ा मामला है' 
Jerome Powell ने अपने बयान में इस दावे को सिरे से खारिज किया कि यह पूरा मामला कांग्रेस को गुमराह करने या निगरानी से बचने से जुड़ा है. उन्होंने साफ किया कि यह धमकी न तो पिछले जून में मेरी गवाही से जुड़ी है और न ही फेड रिजर्व की बिल्डिंग्स के नवीनीकरण से संबंधित है. उन्होंने आगे कहा कि इन सबके बजाय इस खतरे को सीधे मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों से जोड़कर देखा जाए. 

पॉवेल के मुताबिक, ये सब बहाने हैं. आपराधिक आरोपों का खतरा फेडरल रिजर्व द्वारा राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं का पालन करने के बजाय जनता के हित में ब्याज दरें निर्धारित करने का परिणाम है. उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये मुद्दा इस बारे में है कि क्या US FED साक्ष्य और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर ब्याज दरें निर्धारित करना जारी रख पाएगा या फिर पॉलिसी रेट्स राजनीतिक दबाव या धमकी से निर्देशित होंगे? 

'मैं झुकने वाला नहीं...'
आपाराधिक जांच को सीधे ट्रंप प्रशासन द्वारा ब्याज दरों को लेकर बनाए जाने वाले दबाव से जोड़ते हुए पॉवेल ने कहा कि, 'वे किसी भी तरह के दबाव के आगे झुके बिना अपने पद पर बने रहेंगे.' उन्होंने कहा कि जनसेवा में कभी-कभी धमकियों के सामने दृढ़ रहना जरूरी होता है और मैं सीनेट द्वारा मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और अमेरिकी जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ निभाता रहूंगा.

