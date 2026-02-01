scorecardresearch
 
सेमीकंडक्‍टर, रेयर अर्थ को लेकर बड़ा ऐलान... चीन पर निर्भरता होगी कम, ये शेयर बने रॉकेट

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेमीकंडक्‍टर को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद डिक्‍सन टेक, सीजी पावर समेत बाकी चिप मेकर कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली.

सेमीकंडक्‍टर को लेकर बड़ा ऐलान. (Photo: ITG)
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेमीकंडक्‍टर को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद डिक्‍सन टेक, सीजी पावर समेत बाकी चिप मेकर कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली. इन शेयरों में 6 फीसदी तक की तेजी आई है. 

वित्त मंत्री ने बजट में खास ऐलान करते हुए कहा कि EMS PLI को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा, तमिलानाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ मिनिरल के लिए कॉरिडोर बनाएं जाएंगे. वहीं सेमीकंडक्‍टर के लिए 40 हजार करोड़ के सपोर्ट का ऐलान किया गया है. इस ऐलान से चीन से निर्भरता कम होगी. 

