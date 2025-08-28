ट्रंप के 50% टैरिफ पर कैसे रिएक्ट करेगा शेयर बाजार? विदेशों से अच्छे संकेत नहीं... गिफ्ट निफ्टी टूटा

डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ अटैक के बाद आज शेयर बाजार का रिएक्शन कैसा होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं. दरअसल, 27 अगस्त से भारत पर अमेरिकी टैरिफ 25% बढ़कर अब 50% हो गया है, लेकिन टैरिफ-डे पर भारतीय शेयर मार्केट में छुट्टी थी. गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्केट में हॉलिडे घोषित था. ऐसे में आज बाजार ओपन होगा और एक्स्ट्रा टैरिफ का असर देखने को मिलेगा. बता दें इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी टैरिफ से सहमे हुए नजर आए थे और बुरी तरह टूटकर बंद हुए थे. वहीं ग्लोबल संकेत आज भी बाजार में गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं.

टैरिफ से पहले फिसला था बाजार

शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स ट्रंप का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने से एक दिन पहले यानी मंगलवार को बुरी तरह फिसले थे और दिनभर गिरावट के साथ कारोबार करने के बाद अंत में भी रेड जोन में ही बंद हुए थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 81,635.91 की तुलना में 81,377.39 पर ओपन होने के बाद टूटता ही चला गया था और मार्केट बंद होने पर 849.37 अंक या 1.04% की गिरावट लेकर 80,786.54 के लेवल पर बंद हुआ था.

सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने भी दिनभर गिरावट देखी थी और एनएसई का ये इंडेक्स 24,899.50 पर ओपन होने के बाद कारोबार के दौरान 24,689.60 के स्तर तक टूटा और अंत में 255.70 अंक या 1.02% फिसलकर 24,713.05 पर बंद हुआ था.

ग्लोबल बाजार दे रहे गिरावट के संकेत

बात करें, विदेशों से भारतीय बाजार के लिए मिल रहे संकेतों के बारे में, तो गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग के साथ ही गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहा है.खबर लिखे जाने तक ये 86 अंकों की गिरावट लेकर 24,660 पर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा अन्य एशियाई बाजार पर नजर डालें, तो हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है और ये 173 अंक फिसलकर 25,045 पर कारोबार कर रहा है. डीएएक्स106 अंक टूटकर, जबकि FTSE100 भी रेड जोन में है. इस बीच जापान के निक्केई में 200 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है.

ट्रंप का भारत पर डबल टैरिफ अटैक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और बीते 1 अगस्त से ये लागू हो गया था. लेकिन इसके बाद ट्रंप ने भारत की रूसी तेल और हथियारों की खरीद को मुद्दा बनाकर 25 फीसदी का एक्स्ट्रा टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया और बुधवार 27 अगस्त से ये लागू हो गया, जिसके बाद भारत, ब्राजील के साथ उन देशों की लिस्ट में पहुंच गया है जिनके ऊपर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है.

फोकस में टेक्सटाइल, ज्वेलरी, लेदर शेयर

ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ का असर सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को उन कंपनियों के शेयरों पर साफ देखने को मिल सकता है, जो इस टैरिफ से प्रभावित होने वाली हैं और इनका अमेरिका में भारी निर्यात है. बता दें कि टेक्सटाइल-परिधान, जेम्स एंड ज्वेलरी से लेकर लेदर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे.

