Tata का ये शेयर बना रॉकेट... झटके में इस महिला अरबपति ने छापे ₹800Cr, बड़ी है हिस्सेदारी

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन इस बीच भी टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का शेयर (Titan Share) गदर मचाए हुए है. शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत के साथ ही इसने रॉकेट की रफ्तार से भागना शुरू कर दिया था और खबर लिखे जाने तक ये 4.63% की तेजी लेकर कारोबार कर रहा था. इस शेयर में धुआंधार तेजी के चलते शेयर बाजार के बिगबुल कहे जाने वाले दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी अरबपति रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) ने झटके में करीब 800 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली.

खुलते ही रॉकेट की तरह भागा Titan Share

सबसे पहले बात करते हैं टाइटन कंपनी के शेयर में आई उछाल (Titan Company Share Rise) के बारे में, तो शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर ये टाटा स्टॉक अपने पिछले बंद 4112 रुपये की तुलना में जोरदार तेजी लेकर 4225 रुपये पर ओपन हुआ. इसके बाद टाइटन शेयर की रफ्तार और भी तेज हो गई और ये 4.75% की छलांग लगाकर 4309.30 रुपये के स्तर पर जा पहुंचा, जो इसका नया 52 वीक का हाई लेवल है.

मार्केट कैप में भी तगड़ा उछाल

Titan Share Price में इस तेजी का असर कंपनी के मार्केट कैप पर भी देखने को मिला है, जो उछलकर अब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है. बीते पांच साल में इस शेयर का भाव 2754 रुपये बढ़ा है और इसने निवेशकों को 178 फीसदी का रिटर्न दिया है. वहीं पिछले एक साल में Tata Stock 23 फीसदी, छह महीने में 18 फीसदी और एक महीने में 14 फीसदी चढ़ चुका है.

दमदार ग्रोथ का दिखा शेयर पर असर

ज्वेलरी और घड़ी निर्माता टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी के शेयर में आई इस ताबड़तोड़ तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो कंपनी ने दिसंबर तिमाही के दौरान स्टैंडअलोन रेवेन्यू में 40% से ज्यादा की तेजी की जानकारी दी है. बीते कारोबारी दिन मंगलवार को Titan की ओर से बताया गया कि लेटेस्ट तिमाही अपडेट के मुताबिक हमारे ज्वेलरी डिवीजन ने Q3 में सालाना आधार पर 41% की ग्रोथ दर्ज की है. बता दें कि Titan Jewellery डिविजन का कंपनी के बिजनेस में 85% का योगदान है.

रेखा झुनझुनवाला की छप्परफाड़ कमाई

Tata Group की टाइटन कंपनी में दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी है और रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी स्टेकहोल्डिंग 30 सितंबर 2025 तक 5.32% थी, जिसके तहत उनके पोर्टफोलियो में 47,293,470 Titan Stock होते हैं. पिछले कारोबारी दिन उनकी इस शेयरहोल्डिंग की वैल्यू 19,416 करोड़ रुपये थी, जो बुधवार को आए उछाल के साथ बढ़कर 20,212 करोड़ रुपये हो गई और उन्होंने कुछ ही देर में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली.

