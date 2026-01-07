scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Tata का ये शेयर बना रॉकेट... झटके में इस महिला अरबपति ने छापे ₹800Cr, बड़ी है हिस्सेदारी

Titan Share Price: टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी ने Q3 में जोरदार रेवेन्यू ग्रोथ की जानकारी क्या दी, ज्वेलरी और वॉच मेकर कंपनी का शेयर रॉकेट की तरह भागने लगा. टाइटन शेयर में आई तेजी से महिला अरबपति रेखा झुनझुनवाला ने झकटे में 800 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली.

Advertisement
X
टाइटन का शेयर चढ़ने से अरबपति रेखा झुनझुनवाला की तगड़ी कमाई (File Photo: ITG)
टाइटन का शेयर चढ़ने से अरबपति रेखा झुनझुनवाला की तगड़ी कमाई (File Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन इस बीच भी टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का शेयर (Titan Share) गदर मचाए हुए है. शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत के साथ ही इसने रॉकेट की रफ्तार से भागना शुरू कर दिया था और खबर लिखे जाने तक ये 4.63% की तेजी लेकर कारोबार कर रहा था. इस शेयर में धुआंधार तेजी के चलते शेयर बाजार के बिगबुल कहे जाने वाले दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी अरबपति रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) ने झटके में करीब 800 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली.  

खुलते ही रॉकेट की तरह भागा Titan Share
सबसे पहले बात करते हैं टाइटन कंपनी के शेयर में आई उछाल (Titan Company Share Rise) के बारे में, तो शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर ये टाटा स्टॉक अपने पिछले बंद 4112 रुपये की तुलना में जोरदार तेजी लेकर 4225 रुपये पर ओपन हुआ. इसके बाद टाइटन शेयर की रफ्तार और भी तेज हो गई और ये 4.75% की छलांग लगाकर 4309.30 रुपये के स्तर पर जा पहुंचा, जो इसका नया 52 वीक का हाई लेवल है.  

मार्केट कैप में भी तगड़ा उछाल
Titan Share Price में इस तेजी का असर कंपनी के मार्केट कैप पर भी देखने को मिला है, जो उछलकर अब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है. बीते पांच साल में इस शेयर का भाव 2754 रुपये बढ़ा है और इसने निवेशकों को 178 फीसदी का रिटर्न दिया है. वहीं पिछले एक साल में Tata Stock 23 फीसदी, छह महीने में 18 फीसदी और एक महीने में 14 फीसदी चढ़ चुका है. 

सम्बंधित ख़बरें

Metro Brands Share
ब्रिटिश ब्रांड की पार्टनर बनी ये कंपनी, शेयर में जोरदार तेजी, झुनझुनवाला का है बड़ा दांव
Tata Motors Rekha Jhunjhunwala
टाटा के इस शेयर ने झुनझुनवाला को भी दिया झटका, 5 महीने में 1790 करोड़ स्वाहा
टाटा मोटर्स का शेयर टूटने से रेखा झुनझुनवाला को नुकसान
मिनटों में डूबे ₹325Cr, Tata का ये शेयर टूटा, तो झुनझुनवाला को लगा तगड़ा झटका
30 सितंबर से अब तक बुरी तरह टूटे झुनझुनवाला के फेवरेट स्टॉक
रेखा झुनझुनवाला के ये 4 फेवरेट शेयर... दो महीने में कराया तगड़ा घाटा, मोटा लगाया है दांव
1 साल से नहीं चल रहा TATA का ये शेयर, अब फिर लगा झटका... झुनझुनवाला के पास बड़ा हिस्सा!
Advertisement

दमदार ग्रोथ का दिखा शेयर पर असर
ज्वेलरी और घड़ी निर्माता टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी के शेयर में आई इस ताबड़तोड़ तेजी के पीछे के कारणों की बात करें, तो कंपनी ने दिसंबर तिमाही के दौरान स्टैंडअलोन रेवेन्यू में 40% से ज्यादा की तेजी की जानकारी दी है. बीते कारोबारी दिन मंगलवार को Titan की ओर से बताया गया कि लेटेस्ट तिमाही अपडेट के मुताबिक हमारे ज्वेलरी डिवीजन ने Q3 में सालाना आधार पर 41% की ग्रोथ दर्ज की है. बता दें कि Titan Jewellery डिविजन का कंपनी के बिजनेस में 85% का योगदान है. 

रेखा झुनझुनवाला की छप्परफाड़ कमाई
Tata Group की टाइटन कंपनी में दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी है और रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी स्टेकहोल्डिंग 30 सितंबर 2025 तक 5.32% थी, जिसके तहत उनके पोर्टफोलियो में 47,293,470 Titan Stock होते हैं. पिछले कारोबारी दिन उनकी इस शेयरहोल्डिंग की वैल्यू 19,416 करोड़ रुपये थी, जो बुधवार को आए उछाल के साथ बढ़कर 20,212 करोड़ रुपये हो गई और उन्होंने कुछ ही देर में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement