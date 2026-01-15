स्‍टॉक मार्केट में टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर इन दिनों गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. इसी तरह, टाटा एलेक्‍सी (Tata Elxsi) के शेयर एक साल में 10 फीसदी और छह महीने में 14 फीसदी टूट चुके हैं. दो साल के दौरान इस शेयर में 37 फीसदी की गिरावट आई है. वहीं यह अपने रिकॉर्ड हाई से 50 फीसदी तक गिर चुका है.

Tata Elxsi के शेयरों ने पांच साल में निवेशकों को 121% और 10 साल में 484% का रिटर्न दिया है. बुधवार को यह शेयर 5% गिरकर 5,501.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था. वहीं कंपनी का मार्केट कैप 34,274 करोड़ रुपये आ चुका है. बुधवार को 35.57 करोड़ रुपये के 63 हजार शेयरों का चेंज हैंड कारोबार हुआ .

एक्‍सपर्र्ट्स ने दी बेचने की सलाह

इस बीच, ब्रोकरेज प्‍लेटफॉर्म्स ने इस शेयर को लेकर कहा है कि अभी आईटी स्‍टॉक करेक्‍शन के मूड में हैं और इसका वैल्‍यूवेशन अभी भी हाई बना हुआ है. Elara Capital के मुताबिक, यह शेयर वित्त वर्ष 2027 के अंत और वित्त वर्ष 2028 के अंत में 45 गुना और 38 गुना पर कारोबार कर रहा है और अभी इसका वैल्‍यूवेशन बहुत ज्‍यादा है. ऐसे में उनका कहना है कि यह शेयर 4,520 रुपये तक जा सकता है. ब्रोकरेज ने इस शेयर को बेचने की सलाह दी है. हालांकि उन्‍होंने कहा कि कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजे अच्‍छा प्रदर्शन किया है.

एलारा ने कहा कि हाल ही में हुए कुछ डील्‍स और अपने प्रमुख कस्‍टमर्स की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारा मानना है कि परिवहन क्षेत्र में दोहरे अंकों की ग्रोथ संभव है. हालांकि हेल्‍थ सर्विस सेक्‍टर में लगातार कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए हमारे विचार से दोहरे अंकों की ग्रोथ चुनौती दिख रही है.

मोतीलाल ओसवाल ने इतना दिया टारगेट

MOFSL ने इस शेयर के लिए 4,700 रुपये का टारगेट तय किया है. ब्रोकरेज फर्म ने आईटी स्टॉक पर अपनी 'बेचने' की सलाह बरकरार रखी है. ब्रोकरेज फर्म का मानना ​​है कि टाटा एलेक्सी का वैल्‍यूवेशन 12 महीने के एडवांस प्रॉफिट के 43 गुना पर काफी अधिक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ वृद्धि की संभावना न होने के कारण उचित नहीं ठहराया जा सकता. ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर का वैल्‍यूवेशन वित्त वर्ष 2028 के अंत तक के लिए प्रति शेयर आय (EPS) 30 गुना रखा है.

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 45% की गिरावट दर्ज की, जो कि 108.89 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में शुद्ध लाभ 199.01 करोड़ रुपये था. इस बीच, जेपी मॉर्गन ने टाटा एलेक्सी पर अपना 'न्यूट्रल' रुख बरकरार रखा है, जिसका कारण हाई वैल्‍यूवेशन बताया है, जबकि उसने प्रति शेयर प्राइस टारगेट को बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दिया है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

