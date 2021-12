स्टार्टअप ‘पंखुड़ी’ की फाउंडर की अचानक मौत से सब हैरान, सिर्फ 32 वर्ष थी उम्र

सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म ‘पंखुड़ी’ और होम रेंटल स्टार्टअप ‘ग्रैबहाउस’ जैसी स्टार्टअप की फाउंडर पंखुड़ी श्रीवास्तव की अचानक मौत से सब हैरान हैं. उत्तर प्रदेश के झांसी से आने वाली पंखुड़ी की उम्र सिर्फ 32 ही थी.

हार्ट अटैक से हुई मौत

पंखुड़ी श्रीवास्तव की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है. ‘पंखुड़ी’ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने शोक संदेश जारी कर कहा है कि 24 दिसंबर को अचानक हार्ट अटैक आने से हमारी कंपनी की सीईओ पंखुड़ी श्रीवास्तव का निधन हो गया है. हाल ही में 2 दिसंबर 2021 को पंखुड़ी की शादी की पहली सालगिरह थी.

With profound grief and sorrow, we regret to inform the sad demise of our beloved CEO, Pankhuri Shrivastava. We lost her on 24th December 2021 due to a sudden cardiac arrest. May her soul obtain Sadgati. Om Shanti.@pankhuri16 — Pankhuri (@askpankhuri) December 27, 2021

सदमे में हैं कई लोग

पंखुड़ी की अचानक हुई मौत से स्टार्टअप और वेंचर कैपिटलिस्ट की दुनिया के कई लोग गहरे सदमे में हैं. इसमें पंखुड़ी की कंपनियों में निवेश करने वाले भी कई लोग शामिल हैं. पंखुड़ी के निधन पर कलारी कैपिटल की फाउंडर वाणी कोला, इंडिया कोशंट के फाउंडर आनंद लुनिया, सर्ज इत्यादि ने ट्वीट कर अपना दुख जताया है.

Breaks our heart to share that we lost someone from our Surge family. @pankhuri16 was so vibrant…incredibly smart & full of life. We’re going to feel her loss very deeply. Our deepest condolences to her family, friends & colleagues. We will miss you very much Pankhuri. — Surge (@_surgeahead) December 26, 2021

Farewell dear Pankhuri.

You will remain an inspiration.

The woman with the balls to name a startup after herself. — IQ wala Anand Lunia (@anandlunia) December 27, 2021

1/ Yesterday it came as a shock to me when I found out that @pankhuri16 is no more. I remember her as a vivacious bright woman full of ideas and full of life. She was confident. That was something you noticed about her immediately. — Vani Kola (@VaniKola) December 26, 2021

2012 में बनाई थी पहली कंपनी

पंखुड़ी श्रीवास्तव ने अपनी पहली कंपनी Grabhouse 2012 में बनाई थी. इसे सिकोइया कैपिटल, कलारी कैपिटल और इंडिया कोशंट से फंडिंग मिली थी. ये लोगों को किराये पर घर लेने में मदद करती थी. बाद में उन्होंने अपनी ये कंपनी Quikr को बेच दी. इसके बाद उन्होंने ‘पंखुड़ी’ की शुरुआत की. ये महिलाओं के लिए सोशल कम्युनिटी नेटवर्क था जहां वो लाइव स्ट्रीमिंग और चैट के माध्यम से कुछ सीख सकती थीं या खरीदारी भी कर सकती थीं.

