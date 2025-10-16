Sensex फिर 83000 के पार, दिवाली से पहले शेयर बाजार में तूफानी तेजी, टाटा-महिंद्रा सब उछले

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को तूफानी तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. खुलने के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स इंडेक्स ने खुलने के साथ ही रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली. कुछ मिनटों के कारोबार के दौरान ही Sesnex एक बार फिर से 83,000 के आंकड़े को पार कर गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी-50 की बात करें, तो इसमें भी धुआंधार तेजी देखने को मिली. Nifty 120 अंक से ज्यादा चढ़कर 25,400 के पार कारोबार कर रहा था. इस बीच टाटा से अडानी तक की कंपनियों के शेयर ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए.

सेंसेक्स ने खुलते ही मचाया धमाल

बीएसई के सेंसेक्स ने अपनी ओपनिंग के साथ ही धमाल मचाना शुरू कर दिया. अपने पिछले बंद 82,605.43 की तुलना में बढ़त के साथ सेंसेक्स इंडेक्स 82,794.79 के लेवल पर ओपन हुआ. इसके बाद इसने अचानक तूफानी तेजी पकड़ ली और कुछ ही मिनटों के कारोबार के दौरान ये 400 अंक से ज्यादा की छलांग लगाकर 83,061.17 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आने लगा.

एनएसई निफ्टी की बात करें, तो इसकी चाल भी सेंसेक्स की तरह ही कमाल रही. अपने पिछले कारोबारी बंद 25,323.55 के मुकाबले तेजी लेकर 25,394.90 पर खुलने के बाद निफ्टी इंडेक्स भी तेज रफ्तार से भागने लगा. इसके बाद ये 120 अंकों से ज्यादा का उछाल लेते हुए 25,452.75 पर कारोबार करता दिखा.

सबसे तेज भागने वाले ये 10 स्टॉक

बाजार में धुआंधार तेजी के बीच शुरुआती कारोबार में सबसे तेज रफ्तार से भागने वाले शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल टाटा ग्रुप की कंपनी Titan का शेयर (2.50%), Axis Bank Share (3.70%), M&M Share (2%), Adani Ports Share (1.70%) और Tata Motors Share (1.65%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहा था. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल ओबेरॉय रियल्टी का शेयर (4.56%), Sona Comstar Share (3.76%) और Endurance Share (3.25%) की उछाल में था. स्मॉलकैप में शामिल ShareIndia Stock (18%), जबकि PVSL Share (9%) चढ़कर ट्रेड कर रहा था.

1433 शेयरों ने की जोरदार शुरुआत

शेयर मार्केट में कारोबार स्टार्ट होने पर करीब 1433 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले बढ़त बनाते हुए ग्रीन जोन में जोरदार शुरुआत की और इनकी रफ्तार में तेज इजाफा देखने को मिला. वहीं दूसरी ओर 774 कंपनियों के स्टॉक्स की ओपनिंग पिछले बंद की तुलना में गिरावट के साथ रेड जोन में हुई, जबकि 140 कंपनियों के शेयर ऐसे थे, जो फ्लैट ओपन हुए. शुरुआती कारोबार में अन्य तेजी के साथ खुले शेयरों में Axis Bank के अलावा Kotak Mahindra Bank, Max Health, ICICI Bank भी शामिल थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

