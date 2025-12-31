साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. आज शेयर बाजार शानदार तेजी दिखा रहा है. 31 दिसंबर 2025 को सेंसेक्‍स 730 अंक चढ़कर 85,400 पर कारोबार कर रहा है. वहीं निफ्टी 241 अंक चढ़कर 26,179.45 पर कारोबार कर रहा है. निफ्टी बैंक 482.15 अंक चढ़कर 59,653.40 पर है.

BSE के टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 5 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 25 शेयर उछाल पर हैं. टाटा स्टील के शेयर में 3 फीसदी की तेजी आई है और रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयर में 2 फीसदी की उछाल आई है. टीसीएस, टेक महिंद्रा और इंफोसिस के शेयरों में करीब 1 फीसदी तक की गिरावट देखी जा रही है.

सिर्फ आज आईटी सेक्‍टर में गिरावट है. बाक सेक्‍टर्स ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं. सबसे ज्‍यादा उछाल आयल एंड गैस सेक्‍टर में हुई है. इसके बाद बैंकिंग, मेटल, फार्मा और अन्‍य सेक्‍टर्स शानदार तेजी दिखा रहे हैं.

इन शेयरों में बड़ी तेजी

MRPL शेयरों में 10 फीसदी की तेजी आई है, जबकि दीपक फट्रिलाइजर और देवयानी के शेयर में 5 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी देखी जा रही है. HPCL, SAIL और ऑयल इंडिया के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्‍यादा की तेजी देखी जा रही है. जेएसडब्‍लू स्‍टील, बजाज होल्डिंग्‍स और BPCL के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्‍यादा की तेजी देखी जा रही है. वहीं ओरिएंट टेक के शेयर में 16 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल आई है.

बीएसई पर 4,271 शेयरों में से 2,822 शेयरों में तेजी देखी जा रही है. वहीं 1,282 शेयरों में गिरावट आई है. आज 167 शेयर अनचेंज हैं. 173 शेयरों में अपर सर्किट लगा है और 101 शेयर लोअर सर्किट पर कारोबार कर रहे हैं.

