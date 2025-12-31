scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Stock Market Rally: साल के आखिरी दिन शेयर बाजार में तूफानी तेजी... सेंसेक्‍स 730 अंक चढ़ा, 16% तक उछले ये स्‍टॉक्‍स

साल के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है. रिलायंस से लेकर टाटा के स्टॉक में अच्‍छी तेजी है. आईटी को छोड़कर, बाकी सभी इंडेक्‍स ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं.

Advertisement
X
शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: Getty)
शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: Getty)

साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. आज शेयर बाजार शानदार तेजी दिखा रहा है. 31 दिसंबर 2025 को सेंसेक्‍स 730 अंक चढ़कर 85,400 पर कारोबार कर रहा है. वहीं निफ्टी 241 अंक चढ़कर 26,179.45 पर कारोबार कर रहा है. निफ्टी बैंक 482.15 अंक चढ़कर 59,653.40 पर है. 

BSE के टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 5 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 25 शेयर उछाल पर हैं. टाटा स्टील के शेयर में 3 फीसदी की तेजी आई है और रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयर में 2 फीसदी की उछाल आई है. टीसीएस, टेक महिंद्रा और इंफोसिस के शेयरों में करीब 1 फीसदी तक की गिरावट देखी जा रही है. 

 सिर्फ आज आईटी सेक्‍टर में गिरावट है. बाक सेक्‍टर्स ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं. सबसे ज्‍यादा उछाल आयल एंड गैस सेक्‍टर में हुई है.  इसके बाद बैंकिंग, मेटल, फार्मा और अन्‍य सेक्‍टर्स शानदार तेजी दिखा रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

नहीं मान रहा ये मेटल स्‍टॉक... 1 महीने में 60% भागा, आज भी 9 फीसदी की उछाल!
Stock Market Crash Reason
अचानक इस बड़ी कंपनी के CFO ने दिया इस्तीफा, शेयर भी बुरी तरह टूटा
The recent correction in BEL’s stock, alongside broader sector weakness, presents an attractive entry point to own a quality defence electronics leader, a broker said.
79000cr के ऑर्डर पास... एक्‍सपर्ट बोले- फोकस में ये स्‍टॉक्‍स, ₹5800 का टारगेट!
Top Stocks For 2026
कौन-सा शेयर चुनें? ब्रोकरेज ने कहा- खरीदें ये टॉप 10 स्टॉक्स, काम है अच्छा!
Nazara Tech share
90% विदेशों से कमाई... EBITDA भी शानदार, एक्‍सपर्ट बोले- 55% चढ़ेगा ये स्‍टॉक

इन शेयरों में बड़ी तेजी
MRPL शेयरों में 10 फीसदी की तेजी आई है, जबकि दीपक फट्रिलाइजर और देवयानी के शेयर में 5 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी देखी जा रही है. HPCL, SAIL और ऑयल इंडिया के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्‍यादा की तेजी देखी जा रही है. जेएसडब्‍लू स्‍टील, बजाज होल्डिंग्‍स और BPCL के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्‍यादा की तेजी देखी जा रही है. वहीं ओरिएंट टेक के शेयर में 16 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल आई है. 

Advertisement

बीएसई पर 4,271 शेयरों में से 2,822 शेयरों में तेजी देखी जा रही है. वहीं 1,282 शेयरों में गिरावट आई है. आज 167 शेयर अनचेंज हैं. 173 शेयरों में अपर सर्किट लगा है और 101 शेयर लोअर सर्किट पर कारोबार कर रहे हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement